Sol Pérez en colaless hace un descargo a los que la critican

Hoy 16:39 -

Sol Pérez volvió a encender a sus seguidores de Instagram con un sensual video, donde se la ve con una musculosa y una colaless negra. Además, se descargó ante las críticas que recibe por sus publicaciones.

"Una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que se lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero. Es triste que mujeres insulten o agredan. Que atrasados como sociedad si siguen creyendo que una mujer es trola por una foto o un video. Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una trola o por eso merezco que me violen. Me producen tristeza, y mucha mucha vergüenza. Soy Sol Pérez, estudiante de derecho con promedio 8 en la facultad (para los que piensan que soy una hueca), tengo el mejor trabajo del mundo y la mejor familia del mundo. Perdón si te molesta mi vida, yo soy tan feliz que no tengo tiempo de fijarme en la tuya. Besos y felicidad para todos", escribió 'la chica del clima'.

El video fue reproducido por más de un millón de usuarios y cuenta con más de 12.500 'me gusta'.

Sol Pérez volvió a encender a sus seguidores de Instagram con un sensual video, donde se la ve con una musculosa y una colaless negra. Además, se descargó ante las críticas que recibe por sus publicaciones.



"Una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que se lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero. Es triste que mujeres insulten o agredan. Que atrasados como sociedad si siguen creyendo que una mujer es trola por una foto o un video. Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una trola o por eso merezco que me violen. Me producen tristeza, y mucha mucha vergüenza. Soy Sol Pérez, estudiante de derecho con promedio 8 en la facultad (para los que piensan que soy una hueca), tengo el mejor trabajo del mundo y la mejor familia del mundo. Perdón si te molesta mi vida, yo soy tan feliz que no tengo tiempo de fijarme en la tuya. Besos y felicidad para todos", escribió 'la chica del clima'.



El video fue reproducido por más de un millón de usuarios y cuenta con más de 12.500 'me gusta'.