CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Octubre 2017
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
25/10/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONT.)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INSTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.
EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PLANETA OCÉANO
19.00 CICLO DE COLECCIÓN
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) SEGUNDA
EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
ENGLISH
16.00 HOUSE M.D., SEASON 6
17.00 HOUSE M.D., SEASON 6
18.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18
21.00 LUCIFER, SEASON 1
22.00 LUCIFER, SEASON 1
23.00 ELYSIUM
01.10 CHICAGO P.D., SEASON 1
STUDIO UNIVERSAL
09.00 LOS INTOCABLES
11.30 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA
13.50 BLACKWOOD
15.40 LEGIÓN DE ÁNGELES
17.50 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
20.00 VOCES DEL MÁS ALLÁ
22.10 LUCES DEL MÁS ALLÁ 2
24.20 VOCES DEL MÁS ALLÁ
02.30 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA MUERTE
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL
MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC
Y LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL, SE PRESENTARÁ PABLO
MURATORE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
++VIERNES 27, A LAS 21.30, EL
CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA
Y ORQUESTA ENSAMBLE AZUL
PRESENTAN “INDIANAS” (PARA
CORO MIXTO Y PIANO).
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO
DE LOS CISNES”, CON EL BALLET
FOCHESATO.
POLIDEPORTIVO GREMIO
MUNICIPAL
(CANCHA DE BÁSQUET)
+SÁBADO 28, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA
“TODOS POR ANTO”. ACTUARÁN:
EL SYMBOL, FACU ROBLES
Y LA BUENA VIBRA, MÓSOJ
ÑAUPA, LOS ARAUJO, MISHKY SIMI,
CRUZA DANZA, DÚO TURAIKY,
CÓNDOR LÓPEZ, DEL ESTERO,
ÁLVARO OTTINETI, ALE CARABAJAL,
MIGUI CÁCERES, CHINGOLO
SUÁREZ, CLAUDIO ACOSTA Y
MARTÍN CUSSA.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A
LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO
PRESENTA SU NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
HOY 17:00 (Cast)
MÁS ALLÁ DE LA
MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 19:30 (Cast) 22:30 (Subt)
CONDORITO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 16:00 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 17:50 (Cast) 20:00 (Cast) 22:40
(Subt)
UN PAPA SINGULAR (2D):
COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 17:15 (Cast) 19:40 (Subt)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
HOY 22:20 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY 22:20 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
GEO TORMENTA (2D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 19:30 (Subt)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
HOY 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto)
Castell. 2D 20:00 - 22:40 (Todos
los días)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
Castell. 2D 17:30- (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva
(compañía de un adulto) ESTRENO
Castell. 2D 19:40 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
Castell. 2D 17:40 - 22:30 (Todos los
días)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
ESTRENO
Castell. 2D 17:50 - 22:50 (Todos los
días)
Castell. 3D 20:20 (Todos los días)