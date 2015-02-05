CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Octubre 2017

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

25/10/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONT.)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INSTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.

EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PLANETA OCÉANO

19.00 CICLO DE COLECCIÓN

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) SEGUNDA

EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA


PELÍCULAS

ENGLISH

16.00 HOUSE M.D., SEASON 6

17.00 HOUSE M.D., SEASON 6

18.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18

21.00 LUCIFER, SEASON 1

22.00 LUCIFER, SEASON 1

23.00 ELYSIUM

01.10 CHICAGO P.D., SEASON 1

STUDIO UNIVERSAL

09.00 LOS INTOCABLES

11.30 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA

13.50 BLACKWOOD

15.40 LEGIÓN DE ÁNGELES

17.50 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

20.00 VOCES DEL MÁS ALLÁ

22.10 LUCES DEL MÁS ALLÁ 2

24.20 VOCES DEL MÁS ALLÁ

02.30 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA MUERTE


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL

MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC

Y LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL, SE PRESENTARÁ PABLO

MURATORE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

++VIERNES 27, A LAS 21.30, EL

CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA

Y ORQUESTA ENSAMBLE AZUL

PRESENTAN “INDIANAS” (PARA

CORO MIXTO Y PIANO).

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO

DE LOS CISNES”, CON EL BALLET

FOCHESATO.

POLIDEPORTIVO GREMIO

MUNICIPAL

(CANCHA DE BÁSQUET)

+SÁBADO 28, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA

“TODOS POR ANTO”. ACTUARÁN:

EL SYMBOL, FACU ROBLES

Y LA BUENA VIBRA, MÓSOJ

ÑAUPA, LOS ARAUJO, MISHKY SIMI,

CRUZA DANZA, DÚO TURAIKY,

CÓNDOR LÓPEZ, DEL ESTERO,

ÁLVARO OTTINETI, ALE CARABAJAL,

MIGUI CÁCERES, CHINGOLO

SUÁREZ, CLAUDIO ACOSTA Y

MARTÍN CUSSA.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A

LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO

PRESENTA SU NUEVO CD.


CINES

SUNSTAR

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

HOY 17:00 (Cast)

MÁS ALLÁ DE LA

MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 19:30 (Cast) 22:30 (Subt)

CONDORITO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 16:00 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 17:50 (Cast) 20:00 (Cast) 22:40

(Subt)

UN PAPA SINGULAR (2D):

COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 17:15 (Cast) 19:40 (Subt)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

HOY 22:20 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY 22:20 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

GEO TORMENTA (2D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 19:30 (Subt)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

HOY 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto)

Castell. 2D 20:00 - 22:40 (Todos

los días)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

Castell. 2D 17:30- (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva

(compañía de un adulto) ESTRENO

Castell. 2D 19:40 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

Castell. 2D 17:40 - 22:30 (Todos los

días)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

ESTRENO

Castell. 2D 17:50 - 22:50 (Todos los

días)

Castell. 3D 20:20 (Todos los días)

 
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