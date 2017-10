Nicolás Roger enfrentará a los mejores del mundo

25/10/2017 -

El apertura del Santiago Lawn Tennis Club, Nicolás Roger, ya se encuentra en la lejana Sudáfrica junto a la selección argentina de Menores de 18 años, para participar este fin de semana del Seven Internacional denominado Torneo Assupol Internacional. Cabe destacar que este certamen servirá no sólo para ir dándole experiencia al grupo de juveniles argentinos, sino para continuar evaluando jugadores para el plantel que estarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en Buenos Aires el año próximo. Nicolás Roger, jugador de la entidad del parque Aguirre, de tan sólo 17 años, ya participó de varias concentraciones nacionales, por lo que esta convocatoria no hace más que confirmar su calidad como jugador, la cual es tenida en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por el ex Puma, Lucas Borges.

Rivales

El jugador santiagueño junto al seleccionado juvenil de la Argentina, enfrentará en este certamen, a varias potencias mundiales y también a equipos provinciales del país africano. “La expectativa del viaje pasa porque los chicos vivan su primera experiencia de rugby internacional a nivel de selección”, consideró Borges al sitio oficial de la Unión Argentina de Rugby (UAR) antes de la partida realizada anteayer desde la Capital Federal. El plantel de 12 jugadores está integrado por Tadeo Alegre (Jockey de Salta), Lucio Cinti (La Plata RC), Marcos Elicagaray (Cuba), Juan Martín González (Maristas de Mendoza), Rafael Iriarte (Cuba), Ignacio Mendy (Los Tilos), Juan Cruz Pérez Rachel (Deportivo Francesa), Julián Quetglas (La Tablada de Córdoba), Nicolás Roger (Santiago Lawn Tennis), Ignacio Ruiz (Regastas Bella Vista) y Tomás Vanini (Universitario de Tucumán). El apertura santiagueño no ocultó su satisfacción por el nuevo llamado, y por participar de semejante certamen internacional ante grandes potencias mundiales en donde buscará ganar experiencia.