Tres punteros tiene el Torneo Agustín Jaimes

25/10/2017 -

Quimsa, Juventud y Nicolás Avellaneda comparten el liderazgo de la categoría Preinfantiles, tras la disputa de la duodécima fecha del Torneo Agustín Jaimes que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet. Quimsa venció a Villa Mercedes por 81 a 43, en calidad de visitante, mientras que Juventud le ganó a Nicolás Avellaneda por 52 a 50, en el barrio Mosconi. En el Vicente Rosales, Olímpico superó a Villa Mercedes por 56 a 23 y se mantiene invicto al cabo de nueve presentaciones. La fecha se completó con los siguientes resultados: Independiente 49, Belgrano 24; Contadores 20, Lawn Tennis 8; Colón 49, Red Star 60; Tiro Federal 30, Huracán 31. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Quimsa, Juventud y Nicolás Avellaneda 20 puntos; Olímpico, Independiente y Red Star 18; Atamisqui BBC y Sportivo Colón 16; Normal Banda, Belgrano y Huracán 15; Jorge Newbery y Villa Mercedes 13; Contadores BBC 11; Tiro Federal 10; Lawn Tennis 8.

Próxima fecha

El próximo sábado se jugará la undécima fecha con estos partidos: Juventud vs. Villa Mercedes, Huracán vs. Nicolás Avellaneda, Red Star vs. Tiro Federal, Olímpico vs. Colón, Contadores BBC vs. Jorge Newbery, Normal Banda vs. Lawn Tennis, Belgrano vs. Atamisqui BBC y Quimsa vs. Independiente.