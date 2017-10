Extensa cartelera por el undécimo acto del Torneo Clausura

25/10/2017 - El campeonato Clausura que organiza la Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueño entra en su recta final y varios equipos intentarán quedarse con los puntos en juego que ofrece la undécima fecha para quedar bien posicionados y poder aspirar con la consagración. Esta nueva jornada, se disputará en el predio del Gremio Judicial para las diferentes categorías. La cartelera ofrece una buena cantidad de atrayentes partidos, donde se puede destacar el enfrentamiento entre Las Pulgas y Jorge Donis por la división 2006. Además de partidos amistosos para los más pequeños. La programación completa se detalla a continuación. Categoría 2003/2004: 8, Walter Toloza vs. Jorge Donis; 8.30, Las Pulgas vs. Café Rodríguez; 9, Los Peques vs. Integral; 9.30, Real vs. Ejército Argentino; 10, Las Delicias vs. Güemes; 10.30, Raúl Pinto vs. Candy; 11, Master vs. Yanda. Categoría 2005: 8, Los Peques vs. Sportivo Santiago; 8, Raúl Pinto vs. Güemes; 8.30, Atlas vs. Niños Unidos; 8.30, Ferroviaritos vs. Café Rodríguez; 9. Jorge Donis vs. Candy; 9, Walter Toloza vs. Campeones del 28; 9.30, Las Pulgas vs. Ejército Argentino. Categoría 2006: 9.30, Niños Unidos vs. Integral; 10, Máster vs. Raúl Pinto; 10.30, Güemes vs. Candy; 10.30, Las Pulgas vs. Jorge Donis; 11, Yanda vs. Niños Felices. Categoría 2007: 11, Sportivo Santiago vs. Integral; 11.30, Walter Toloza vs. Los Peques; 11.30, Ferroviaritos vs. Niños Unidos; 11.30, Las Pulgas vs. Café Rodríguez; 11.30, Real vs. Güemes. Categoría 2008: 12, Los Peques vs. Integral; 12, Las Delicias vs. Ferroviaritos; 12, Máster vs. Niños Felices; 12, Café Rodríguez vs. Jorge Donis; 12.30, Güemes vs. Ejército Argentino; 12.30, Raúl Pinto vs. Las Pulgas. Categoría 2009: 8.30, Las Pulgas vs. Güemes A; 9, Máster vs. Güemes B; 9.30, Walter Toloza vs. Los Peques; 10, Atlas vs. Real; 10.30, Yanda vs. Integral; 11, Niños Unidos vs. Ferroviaritos; 11.30, Orlando Leiva vs. Las Pulgas. Amistosos: 12, Las Pulgas vs. Ferroviaritos (categoría 2010) y 12.30, Orlando Leiva vs. Yanda (categoría 2007).