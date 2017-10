Ezequiel Zeballos vestirá la celeste y blanca en el Sudamericano

25/10/2017 - El juvenil delantero nacido en la ciudad de La Banda, Ezequiel Zeballos, cumplirá el sueño de muchos chicos, al representar al Seleccionado Argentino de Fútbol en el Campeonato Sudamericado Sub 15, evento que iniciará el próximo domingo 5 de noviembre. El futbolista surgido de la cantera del Club Sarmiento y que hoy defiende los colores de Boca Juniors en la Octava División fue pre seleccionado por el entrenador Diego Placente y luego de disputar un puñado de partidos amistosos quedó en la lista de convocados para la disputa del Campeonato Sudamericano que se jugará en las provincias de San Juan y Mendoza. El primer partido de la serie del Grupo A, se jugará el 5 de noviembre desde las 21 ante Colombia, en el estadio del Bicentenario de San Juan. Aunque todavía no hay certezas sobre el equipo titular que iniciará el camino en busca de la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, basandose por lo mostrado en las prácticas, Zeballos tendría muchas chances de comenzar como titular. Luego del partido ante los Cafeteros, Argentina se enfrentará ante Uruguay el martes 7. Por la tercera fecha, dos días después, se medirá ante República Checa. El sábado 11 jugará ante Chile y cerrará la primera fase ante Paraguay el lunes 13. Todos estos partidos, Argentina jugará en el estadio Bicentenario de San Juan. El juvenil arribó al Xeneize en el año 2014, y tras una corta prueba, los seleccioandores comprobaron su potencial futbolistico y de a poco se fue ganando un lugar en el equipo titular. Esas buenas actuaciones le valieron al bandeño tener la oportunidad única de vestir la camiseta del seleccionado argentino. “Estoy feliz de tener esta oportunidad y de que me estén pasando estas cosas. Todo es para mi familia, que sé que están orgullosos de mí”, le contó Exequiel a EL SEMILLERO. “Estoy contento por estar practicando con la selección nacional Sub15. La primera vez que me citaron fue el 10 de julio. Jugar en la selección es estar en el lugar donde muchos chicos quieren estar. Estoy haciendo un sacrificio muy grande y estoy contento por todo esto”, amplió. “Voy a aportar mi granito de arena de donde me toque estar. Se formó un buen grupo con ganas de hacer historia”, manifestó el juvenil.