Estrella del Norte organizará la octava jornada

25/10/2017 - El próximo sábado el predio de UPCN será nuevamente testigo de una nueva fecha cargada de buenas propuestas, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura denominado Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de la Capital. En esta ocasión, la Escuela del Norte será la encargada de oficiar como local. El inicio de las actividades está previsto para las 9.45, cuando las divisiones mayores salgan a escena. La programación completa es la siguiente: Categoría 2003/2004: 9.45, Escuela La Loma vs. Unión Solís; 10.20, Pablo VI vs. Los Quiroga; 10.50, Los Kukys vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 11.20, Escuela del Norte Oliva (B) vs. Estrella del Norte. Categoría 2005/2006: 9.45, Escuela del Nor te Ernesto Oliva vs. Pino Urquiza; 10.20, La Loma vs. Los Kukys; 10.50, Los Quiroga vs. Pablo VI; 11.20, Estrella del Norte vs. Unión Solís. Más partidos Categoría 2007/2008: 9.45, La Loma vs. Unión Sol ís; 10.20, Los Kukys vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 10.50, Pablo VI vs. Los Quiroga; 11.20, Estudiantes vs. Estrella del Norte. Categoría 2009/2010: 10, Estrella del Norte vs. Los Quiroga; 10.35, Estudiantes vs. Escuela Pino Urquiza; 11.20, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. La Loma.