El torneo de las inferiores se comienza a definir y ya tiene varios clasificados

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Los Dorados con La Costanera por el sub 19 y Belgrano con Sector el Ato por el sub 15 jugarán este fin de semana la final de la liguilla que les permitirá acceder a la gran final para definir quién será el campeón de las categorías en el torneo anual de las inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. Los partidos son de vuelta de la etapa semifinal y se jugaron el sábado pasado en la cancha de 25 de Mayo ante una buena cantidad de espectadores.

Sub 15

Por el sub 15 Belgrano y Termas empataron 0 a 0 y Los Dorados venció por 1 a 0 a Sector el Alto; mientras que por el sub 19, el conjunto de La Costanera le ganó por 2 a 1 a Belgrano y Los Dorados eliminó a San Martín por decisión del tribunal de penas ya que algunos jugadores de San Martín agredieron al árbitro en el partido de ida. De esta manera, los chicos siguen siendo los grandes protagonistas en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en donde cada semana se pueden observar muy buenos valores en las diferentes categorías que son parte de este destacado campeonato. El fútbol sigue siendo una de las disciplinas que domina la escena en Las Termas de Río Hondo, y ello se puede apreciar en la gran cantidad de chicos que juega a la pelota todos los fines de semana.