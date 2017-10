Gerardo Zamora: "Vamos a seguir haciendo muchas cosas por la provincia"

24/10/2017 -

Tras haber conseguido un contundente triunfo en las elecciones del pasado domingo, el gobernador electo, Dr. Gerardo Zamora, brindó una entrevista en el programa Libertad de Opinión en el que agradeció el voto de confianza al mismo tiempo que asumió el compromiso de seguir trabajando por la provincia.

“En los próximos cuatro años vamos a seguir haciendo muchas cosas por la provincia. El resultado ha sido contundente y en un momento muy especial. Siempre decimos que una elección es un plebiscito a la gestión", expresó y agregó que, "es una responsabilidad mantener una provincia equilibrada, sin endeudarnos y por otro lado una política inclusiva. Ese es el objetivo y forma parte de las bases iniciadas allá por el año 2004 cuando presentamos nuestro proyecto”.

Zamora, indicó que " quiere profundizar el camino iniciado, consolidándolo para beneficio de los santiagueños" y dijo que aún se siente "con energía para dirigir la provincia".

Con respecto a los objetivos a perseguir a partir de este nuevo mandato, el electo gobernador indicó que buscará "fortalecer los sectores de Educación y Salud en la provincia".

Por otra parte, recordó lo realizado durante estos años, destacando que "lo más importante no han sido las grandes obras, sino las inversiones realizadas en caminos, agua y energía para el interior de la provincia".

El actual senador nacional expresó: “Tenemos la obligación de continuar. Manteniendo la regla de oro de no endeudarnos. Yo no uso la gobernación para aspirar a una candidatura presidencial. Mi prioridad es Santiago. Este gobierno invierte mucho en salud y educación. El respaldo obtenido el domingo no lo vamos a utilizar en beneficio personal, ni partidario. Sino en beneficio de los santiagueños. Vamos a trabajar para los que nos votaron y para los no”, enfatizó.

En otro apartado, Zamora felicitó a las fuerzas políticas opositoras que participaron en las elecciones del pasado domingo. “Sólo debemos ser adversarios el día de la elección y después trabajar por los intereses de los santiagueños”, concluyó.