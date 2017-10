Fotos Todo un ejemplo de lucha y superación

25/10/2017 -

La Asociación de Enf e rmos de Ar t r i t i s y Reumatodea y Familiares de Santiago del Estero es una de las instituciones que siempre está acompañando al Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL. Y el próximo 12 de noviembre no será la excepción. "Una vez más queremos agraceder a las autoridades de EL LIBERAL por permitirnos estar nuevamente en el Maratón. Nuestra primera experiencia fue en el 2012 cuando participamos con un grupo numeroso y ésta será la quinta vez que lo hacemos de manera ininterrumpida", expresó la presidenta de la Asociación, Nora Chazarreta. Luego acotó: "A pesar de las dificultades físicas y de salud de muchos de los que integran la Asociación, hacemos nues t ro es fuer zo para poder participar del Maratón. Quiero destacar también el trato considerado de las autoridades de EL LIBERAL para con nosotros. Nos sentimos muy reconfortadas porque nos dan un lugar muy importante en el Maratón. Estamos cuidadas y protegidas. Podemos transitar tranquilamente y disfrutamos mucho de nuestra participación". La Asociación cumple un rol fundamental en Santiago del Estero y la presidenta comentó que oportunamente se presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Senadores de la Nación, en el que se pide que se declare el 24 de octubre el Día Nacional de la Concientización del Diagnóstico Temprano de Artritis y Reumatoidea. "Es t o n a c i ó e n e l 2 0 0 6 c u a n d o n u e s - tra Asociación participó por primera vez en el encuentro con todos los grupos del país en la provincia de Salta".