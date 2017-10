"A la provincia no le falta infraestructura en salud sino más médicos"

Fotos OBJETIVO. Gerardo Zamora destacó las obras de infraestructura en salud y alentó a contar con más médicos.

25/10/2017 -

En relación a una de las áreas públicas más sensibles para la gestión del actual gobierno provincial, y de mayor inversión junto a la educación, el electo gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, se refirió a la importancia de "garantizar una mejor salud pública para los santiagueños".

De ese modo, respondió ante la consulta del importante desarrollo de infraestructura para la salud, encarada en los últimos años, pero con el problema irresuelto del déficit de personal médico en gran parte del territorio.

"Tenemos preocupación por este tema, y no es algo que solamente se resuelva con nombramientos, sino que el problema es que no hay médicos", resaltó Zamora como parte de "una realidad que no solamente ocurre en Santiago, sino en todo el país", agregó.

Importancia

Zamora resaltó que con la creación de la carrera de Medicina (Facultad de Ciencia Médicas de la Unse) "esperamos generar la capacidad médica suficiente", a partir de los nuevos egresados y que puedan conseguir mano de obra en nuestra misma provincia.

"Debo agradecer a la Unse por este gran logro, y a la universidad de Tucumán que no puso obstáculos, y sobre todo al Gobierno nacional, para que se lograra ese pequeño gol que hizo la gobernadora, que ya nos permite proyectar a mediano y largo plazo. Yo espero ya en mi gestión, cuando inauguremos el hospital de Río Hondo, continuar mejorando el sistema de salud provincial, como lo hicimos también con el Centro Integral de Salud Banda", reconoció.

Déficit

Zamora reconoció que "si bien el interior de la provincia tiene infraestructura en materia de hospitales, pero no logra contener las urgencias, es difícil hacer cirugías, hay un déficit en anestesiología, en obstetricia, en neonatología", y otras especialidades que requieren de más personal médico.

Ahondó que "los hospitales tienen problemas de colapso porque ha mejorado la oferta y la demanda. La salud en su totalidad, está sufriendo problemas, y hay un sector privado que no está bien, y en ese sentido, cualquier persona muy pudiente, hoy lleva a su hijo al Cepsi, y va a encontrar en el servicio y en la aparatologia, elementos de calidad comparado a la de cualquier centro privado de salud de Buenos Aires. No estamos exentos a los errores, que seguramente habrá que corregir", indicó.

Ante este marco, Zamora dijo que un gran desafío de su gestión como gobernador en los próximos cuatro años, será "avanzar en la territorialización de la medicina, para que haya contención, y no se conviertan los hospitales en lugares donde una ambulancia, reciba pacientes y los traslade a los centros de salud más importante, pero no por falta de infraestructura, sino de médicos", reconoció.

Agregó que "en el año 2005, había exactamente 1080 médicos nombrados en distintos cargos. Con el tiempo, triplicamos esa cantidad y seguimos dando trabajo a médicos, pero es cierto que hay mucha dificultad para cubrir cargos en el interior", resaltó.