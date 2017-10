Zamora reafirmó el compromiso de seguir en su gestión con obras de agua potable, caminos y energía

Fotos APUESTA. El electo mandatario provincial trazó cuáles serían los nuevos desafíos de su gestión provincial.

25/10/2017 -

El gobernador electo de la provincia y actual senador nacional, Gerardo Zamora, agradeció "el voto de confianza" que depositaron los santiagueños en el proyecto político del Frente Cívico por Santiago, al tiempo que reconoció que tras los comicios del pasado domingo, tendrá "el honor y la responsabilidad de que en los próximos cuatro años podamos hacer más cosas por la provincia".

En diálogo con Libertad del Opinión que se emite por Canal 7 Santiago del Estero, Zamora delineó que entre los ejes prioritarios previstos para su tercer mandato "será una obligación en esta gestión pronta a comenzar, continuar en este camino de crecimiento que arrancó en el 2005, manteniendo la regla de oro de no endeudarnos".

Atento al mandato que está concluyendo la actual gobernadora Claudia de Zamora, resaltó que "a la par de trabajar con un contenido social muy grande, se avanzó mucho con las viviendas sociales, permitiendo arraigar a la gente con una vivienda digna, sobre todo en el interior de la provincia, que si bien falta mucho por hacer, se hicieron obras de agua potable, camino y energía, y eso está dentro de las bases del desarrollo que presentamos hace 12 años y queremos continuar".

Recordó que comparado a la gran inversión antes mencionada, "las obras de hospitales, escuelas y viviendas, representan un porcentaje menor", con lo que trazó un desafío a avanzar una vez iniciado su mandato como gobernador, a partir de diciembre del corriente año.

Nueva apuesta

Zamora recalcó que gran parte de la inversión que se encaró desde mis primeras dos gestiones, "se hizo en infraestructura básica: camino, agua y energía, sumándole las obras escolares y de viviendas, que no es un dato menor".

Así, detalló que en materia energética, los últimos años "se logró anillar toda la provincia y en caminos, y fue Santiago una de las provincias que más invirtió para conectar en energía a todo el territorio", apuntó.

En relación con las obras hídricas, sostuvo que "hubo un gran apoyo del Gobierno nacional en obras de diques, acueductos, plantas potabilizadoras, redes domiciliarias de agua potable, y una mejora importantísima en las dos áreas de los sistemas de riego para la agricultura. Ahí está la gran inversión que nos permitió tener agua, caminos y energía, con recursos propios".

Por otro lado, el electo mandatario provincial rescató el equilibro financiero de la provincia. "No es bueno endeudarse para gastos corrientes, pagando sueldos o paliando un déficit fiscal como están haciendo muchas provincias".

"Tratamos de no endeudarnos porque, además, no es el momento indicado para hacerlo. Sería demagógico tomar dinero al 9% anual para hacer una ruta. En muchos países importantes de Europa están tomando a tasas por debajo del 2%, y en ese sentido, ésta es la labor que nos hemos impuesto, haciendo obras de vivienda, agua, energía y caminos, y otras de infraestructura". Así, recalcó: "No vamos a endeudarnos y no queremos hipotecar a las próximas generaciones con tasas usurarias".

Zamora resaltó que Santiago del Estero "es una provincia no endeudada, y podemos hacerlo en el momento justo, cuando las tasas de interés bajen, y para eso tiene que haber un país que logre posicionarse en términos más confiables, y que las condiciones internacionales y nacionales permitan el acceso a un crédito mas blando y accesible, y que no hipoteque el futuro de la Argentina", recalcó.

Medidas

Dijo que ante posibles desequilibrios nacionales en materia económica, "lo que hacemos desde la provincia es tomar medidas contraticíclicas, sin endeudar nuestros recursos propios, y ante situaciones adversas, estar bien parados para llevar los destinos de la provincia, por el camino correcto", remarcó.

Proyección

El gobernador electo para regir los destinos de la provincia también remarcó no se convertirá en "un político que usará la gobernación para catapultarse a un proyecto personal de candidato a presidente. No me da el piné, ni siquiera a ningún interés en términos personales, porque mi prioridad va a ser gobernar para Santiago del Estero", señaló.