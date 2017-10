Desalojan a lavacoches que se habían instalado sobre la avenida Colón

Fotos PROHIBIDO. El director de Calidad de Vida insistió en que no cesarán los operativos hasta erradicar esta actividad.

25/10/2017 -

Personal de la Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital, con el apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia, realizó ayer un intenso operativo en la zona sudoeste de la ciudad, durante el cual desalojó a lavacoches que cumplían con su trabajo en lugares no autorizados, sobre la avenida Colón.

Además, según apuntaron los responsables del operativo, lo hacían "de manera precaria y en condiciones sumamente peligrosas debido a conexiones clandestinas de electricidad".

"El operativo se desarrolló en la zona de avenida Colón y calle Agustín Carabajal, del barrio Tradición, y fueron desalojados cinco lavacoches, quienes dejaron el lugar sin ningún tipo de inconvenientes, afortunadamente", reveló a EL LIBERAL el director de Calidad de Vida, Rubén Verón.

Insistencia

El funcionario recordó que estas personas ya habían sido desalojadas de esos lugares durante una inspección realizada hace un mes, y que "se habían instalado en sus domicilios, sin obstruir ni generar inconvenientes en la vía pública", pero que volvieron a instalarse sobre la calle.

"Es por eso que insistimos en que este tipo de controles no van a finalizar hasta que la gente entienda que no puede trabajar de esta manera y que la vía pública no es para desarrollar este tipo de actividades. Los que quieran lavar autos podrán hacerlo dentro de sus domicilios y en las condiciones que las ordenanzas exigen para este tipo de actividad", enfatizó.

Verón también destacó la colaboración del personal policial que en todo momento acompaña estos operativos, y que actúan "de manera preventiva", y reiteró que todo se cumplió con normalidad.