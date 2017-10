"Bebote" Álvarez dijo que la dirigencia lo quiere ver preso

Fotos SITUACIÓN. "Bebote" Álvarez disparó contra Hugo Moyano.

El jefe de la barrabrava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez afirmó ayer que no ‘apretó’ al director técnico del equipo Ariel Holan, y acusó a Hugo y Pablo Moyano de inventar toda una historia para ‘meterlo preso’. "No, de ninguna manera lo privé de su libertad. No le crucé ningún auto. Estaba en una moto, lo saludé, él bajo la ventanilla y me invitó a subir a su auto. Acepté para que no nos saquen foto y no comprometerlo", argumentó Álvarez en declaraciones realizadas a Radio Larz.com.ar.

Cuando se le preguntó si le había exigido dinero a Holan para que la barra viajase al Mundial de Rusia, Álvarez afirmó que "tenía que colaborar si tiene ganas. Nadie está obligado a colaborar. Tiene que decir que no quiere colaborar y listo. Ahora de Holan no puedo creer más nada, es un mentiroso".

"La dirigencia me quiere ver preso. Independiente no está bien económicamente, las cosas se hacen mal, todo se hace para beneficio de la familia... Me refiero a Moyano", precisó Álvarez.