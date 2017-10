Quimsa, obligado a ganar en el Ciudad

Fotos REFERENTE. Sebastián Vega es un jugador clave por todo lo que aporta, tanto en defensa como en ataque.

25/10/2017 -

Quimsa se presentará esta noche en el estadio Ciudad, con la obligación de obtener una victoria para fortalecer sus chances de seguir en competencia.

Desde las 21 enfrentará a Atenas de Córdoba, por el primer capítulo de la serie de repechaje, que será televisado en directo para todo el país por la señal de cable TyC Sports, que corresponde al Canal 17 de TIC.

El conjunto fusionado intentará cortar una racha adversa de tres consecutivas en calidad de visitante: ante Instituto (81 a 73), Atenas (90 a 72) y Olímpico (89 a 76).

El último triunfo de Quimsa data del 12 de octubre, cuando venció a Salta Básquet por 78 a 59, en el estadio Ciudad.

El entrenador Fabio Demti aguarda la recuperación de Marcus Melvin, quien sufrió una contractura en el sóleo de la pierna izquierda y trabajó de manera diferenciada en las últimas prácticas.

El resto del plantel se encuentra en buenas condiciones físicas, pero sobre todo anímicas, en virtud de que los playoffs representan un aliciente para todos los jugadores.

También hay que tener en cuenta que el equipo de Fabio Demti se potencia en condición de local, donde sólo perdió un partido (el clásico ante Olímpico) en lo que va de la competencia.

Atenas, por su parte, llega entonado por la recuperación física de varios de sus jugadores y por los triunfos obtenidos ante Olímpico (77 a 71) y Quimsa (90 a 72).

El conjunto cordobés todavía no sabe lo que es ganar en calidad de visitante, ya que perdió los cuatro juegos que disputó en esa condición.

Tras el juego de esta noche, la serie se trasladará al Cerutti, donde el sábado se jugará el segundo partido, con televisación de DirecTV, desde las 22.

Otros partidos

Esta noche también se disputarán los primeros juegos de las restantes series de repechaje: desde las 20, Boca vs. Obras (Rougier, Piedrabuena y Zanabone); 21, Peñarol vs. Quilmes (Estévez, Ramallo y Salguero); 21.30, Comunicaciones vs. Regatas (Smith, Vito y Rosas).