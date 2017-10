El NBA programó 6 partidos

25/10/2017 -

El Nuevo Básquet Amateur (NBA) hará disputar esta noche seis encuentros en diferentes escenarios.

Por el torneo para mayores de 45 años se enfrentarán: en Patagonia, Patagonia vs. Defensores del Sud; en Defensores del Sud, Defensores de 45 vs. Nicolás Avellaneda; en Club Huaico Hondo, Huaico Hondo vs. Don Bosco; en Huracán, Ingenieros vs. Asociación de Veteranos.

Por el Torneo de Ascenso se jugarán dos partidos: en Polideportivo Nº 2, Indumentarias Rafa vs. ISPP; en Villa Mercedes, Los Dogos vs. Clasificados en Sgo.com.