Otro atleta no vidente se suma al Maratón Aniversario

Fotos DESAFÍO. Matías estará acompañado por el colombiano Joan Montoya que además es su entrenador de fútbol.

25/10/2017 -

Matías Gómez es un joven bandeño no vidente de 30 años que después de sufrir un desprendimiento de retina cuando era boxeador amateur, se dedicó a jugar al fútbol para ciegos con un equipo llamado Los Leones de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Banda y ayer se inscribió para participar del Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL el próximo 12 de noviembre.

Lo hará en la distancia de los 10 kilómetros y acompañado por el entrenador del equipo de fútbol para ciegos, el colombiano Joan Montoya. Cuando fue consultado sobre la idea de intervenir por primera vez en una de las competencias con mayor historia en el atletismo argentino, Matías comentó: "Siempre tenía ganas de participar del Maratón de EL LIBERAL, pero no me animaba a hacerlo. Hoy creo que es la oportunidad porque me encuentro bien físicamente ya que entreno todos los días con un cable que hace de mi guía".

El atleta que representará al barrio Matadero Viejo de La Banda además tiene otro motivo especial para formar parte del Maratón: "Pienso que hoy el deporte adaptado tiene que tener más gente que ayude y colabore con los chicos que se encuentran en la misma situación que la mía. Hoy por hoy faltan entrenadores y personas que se dediquen a cuidar y darles más tiempo a los deportistas especiales como nosotros. Santiago del Estero tiene mucho potencial y pienso que haciendo un trabajo organizado y profesional, podemos estar mucho mejor todavía", explicó Matías que es padre de dos hijos y que además está cursando el segundo módulo del colegio secundario Nicolás Avellaneda.

El añatuyense Pablo Astelarra es otro de los atletas no vidente que habitualmente participa en el Maratón de EL LIBERAL y que hace rato que viene subiendo en lo más alto del podio. Matías sabe de él y dijo que recientemente estuvieron conversando personalmente y ya le hizo saber que ahora tendrá un rival para vencer.

"Lo conozco a Pablo y sé que hace muchos años participa del Maratón. Ahora va a tener un rival para vencer", expresó en medio de una sonrisa.

Junto a Matías estuvo acompañándolo en el momento de la inscripción quien será su guía en la competencia, el colombiano Joan Montoya. También él hará su debut en la competencia de los 10 kilómetros y se mostró entusiasmado con acompañar a Matías en este nuevo desafío. "Será un gusto estar con él en la carrera y ojalá que todo salga bien. Ya estamos inscriptos y ahora a esperar el día nomás", dijo Montoya.