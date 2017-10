"Nunca más volverá a aparecer Samantha Jones"

25/10/2017 -

Desde el fin de la serie y de las dos películas que hubo de la saga, Kim Cattrall centró su trabajo en la TV. Además la actriz dejó en claro que le cerró la puerta a Samantha Jones, el personaje que la llevó a la popularidad. "Lo juro, nunca volverá a aparecer. Yo interpretándola, es definitivo que nunca sucederá. Para mí se acabó y sin remordimientos", sentenció.

"Este es un capítulo que quiero terminar. Comenzaré uno nuevo. Es mi derecho. De eso, irónicamente, fue de lo que siempre se trató Sex and the City", concluyó.

La serie Sex and the City, se emitió desde 1998 hasta 2004, con Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Cattrall como Samantha Jones. En 2008 se estrenó Sex and the City, la película, y en 2010 lanzaron la secuela.