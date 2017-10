Una bailarina amenazó con revelar los secretos de Fede Bal

25/10/2017 -

Las bailarinas de staff de ShowMatch son quienes todo lo saben. Nada pasa en la pista sin que ellas se enteren; están ávidas de fama y sueñan con llegar a bailar con una figura.

Anita Izaguirre disparó contra Fede Bal y rectificó lo que ya otras bailarinas del staff habían asegurado. "Se cree mil, se agrandó, el más grande es el más humilde, es creído, egocéntrico, muy egoísta, muy banana", declaró.

Para ilustrar sus dichos, la diosa contó una anécdota del novio de Laurita Fernández: "Cuando bailó ‘La Bomba’ estaban todos sentados y él es el único que no se junta con ninguno de sus compañeros. Me da lástima que se convirtió en algo así, cuando la fama se te sube a la cabeza es tristísimo", dijo.

"Debo haber sido su luz mala en la vida, cada secreto que tuvo, justo yo aparecía en esa situación, le sé varias andanzas", dijo a modo de amenaza en "El Show Del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio UrbanaBA.

Por otro lado la bailarina se refirió al episodio con Mariela Anchipi, quien la acusó de "hacer rodar rumores" de un supuesto affaire con su compañero: "No me gusta que mientan y me involucren en cosas que yo no tengo nada que ver y la verdad que la pasé muy mal, todavía me cuesta, hago terapia, estuve muy angustiada. Mis amigos me llamaron y me dijeron Ani con lo que te costó llegar ahí, basta, no lo sufras, ellos no te dan de comer (por Caiaza y Anchipi )", relató la bailarina.

"Se enojó porque no salí a aclarar que no fue así lo de ellos.Lo que ellos quieran hacer, no pensé que tenía que aclarar que ellos no estuvieron, yo quise aclarar que no soy una atorranta como me quisieron hacer quedar ellos. Ellos dejaron abierto como que yo me le tiré, Mauro es el típico lleva y trae, típico banana, se están haciendo los tontos y me parece que tenían que culpar a alguien", agregó.

Además Anita se bancó un repo-hot de alto voltaje. "Tengo fantasías con Mario Casas, lo amo", "Tuve sexo en el baño de una quinta", "Tal vez en algún momento pueda experimentar el trío", "En enero tuve sexo por última vez", fueron algunas de sus confesiones.

Con estas polémicas entre bailarinas y participantes famosos, el show de Marcelo Tinelli va entrando en su recta final.

Todavía no está confirmado, pero el último programa podría ser el martes 19 de diciembre, cuando se corone al próximo campeón, y Marcelo Tinelli se despida hasta mayo o junio del 2018.

Antes, en noviembre llegará el tan temido aquadance, con las piletas para los ensayos ya instaladas en el edificio de la calle Fraga. Esta vez, el nuevo estudio permitirá una imponente apuesta visual, para este clásico del ciclo. La apertura contará con la participación estelar de Juana Viale.