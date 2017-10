Tinelli quiere a la mamá de Laurita en el Bailando 2018

25/10/2017 -

Inés, la mamá de Laurita Fernández, participó de la coreografía del ritmo libre, y al ver esto, Marcelo Tinelli, el conductor de ShowMatch, le hizo una gran propuesta: la quiere en el concurso en 2018. "¿Le gustaría que su madre forme parte del Bailando?", indagó Tinelli. "Claramente no", contestó Laura, mientras que Fede Bal dio el visto bueno: "Para mí la rompe". Acto seguido, Inés se presentó en la pista y se movió al ritmo de unos clásicos del rock and roll y del reggaetón. Y si bien al comienzo se mostró tímida, no tardó en soltarse. ¿Aceptará la propuesta?