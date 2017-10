ANÉCDOTAS DEL TAXI | Esculapio

Hoy 10:22 -

El viaje comenzó con normalidad, salvo por la connotación de que ésta chica iba a un velatorio en el campo.

Sería un abuelo enfermo, quien falleciera ayer, y la noticia del deceso, se la dieron recién, en la Facultad.

Unos 22 km de ruta, 4 km de ripio, y unos 3 km de tierra, marcaba mi odómetro, que me serviría de guía para el regreso.

Fue breve la charla que mantuvimos, y una parada en el kiosco, donde compró cigarrillos para ella, y una Coca para mí.

Me dejó la imagen de una joven agradable, que por ratos lloraba a escondidas, seguramente por el recuerdo de su abuelo. Una vez en el lugar, bajé para saludarla, y darle mi pésame.

Un par de paisanos se acercaron a recibirla, mientras algunas viejas lloraban en el rancho, allá al fondo, de esos patios sin fin, del monte santiagueño. A la derecha, detrás de una ronda de gente, algo cocinaban en una fogata grande.

Debo regresar. Pongo el cuentakilómetros en cero, y le meto pata porque empezaba a oscurecer.

Calculo que diez minutos habrían pasado cuando escucho el primer canto.

Era tan nítido, que me parecía que ese gallo estaba a centímetros de mi oreja. Un rato más, y otra vez siento el terrible canto de un gallo en el asiento trasero. El sudor frío, ese maldito sudor fue el primero en aparecer. Mi mente volaba, mi pie aceleraba, y algo me decía: "¡pelotudo, cómo va haber un gallo dentro de tu auto.... Estás alucinando! Kikirikiiiiii! Me cagaba encima, o me reventaba contra un árbol.

Lo peor de todo es que no lograba llegar al ripio, y estaba cada vez más oscuro... La madre que lo ¡Kikirikiiiiiiii! Nooo. Vá, sí. ¡Era un gallo!

Clarito que ES un gallo.

Hijo de mil. Salgo al ripio, llego a la ruta. Paro en el puesto caminero, y antes de que se detenga el auto abro la puerta y me bajo corriendo.

-¡OFICIAL, OFICIAL!

El cana agarra la linterna y la pistola, y me pide que lo acompañe. Yo no quería saber nada, pero qué vergüenza cuando me muestra el celular de la chica, con 6 llamadas perdidas...

(¿Alguien tiene papel higiénico?)