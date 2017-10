La respuesta de Carrió a los dichos de De Vido

Fotos Eisa Carrió.

25/10/2017 -

Luego de que se votó el desafuero de Julio De Vido, Elisa Carrió se abrazó con colaboradores y diputados de su bloque. Estaba visiblemente emocionada, casi al borde de las lágrimas.

La diputada decidió irse a descansar a la casa de su hija. El "festejo" será esta misma noche, habría deslizado.

Carrió decidió no hablar durante la sesión. Apenas se conoció el resultado de la votación, salió del recinto. La esperaba un grupo de colaboradores y un puñado de diputados de su bloque. "Estoy muy emocionada", se la escuchó decir.

Cuando estaba por entregarse, el ex ministro de Planificación le dedicó una frase. "Mándenle champange a la doctora Carrió", esto sucedió cuando ingresaba al edificio de Comodoro Py.

La respuesta, a través de su cuenta de Twitter, no se hizo esperar: "Que no me manden, porque no tomo alcohol".