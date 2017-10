CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Octubre 2017

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 HACIA LO SALVAJE

00.30 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PLANETA OCEANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL MATADERO

23.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA vs. ATLÉTICO PARANA

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

12.22 EL LOBO DE WALL STREET

03.58 JUEGO DE GEMELAS

06.30 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

06.58 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

08.42 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ

08.56 IGUALITA A MÍ

11.10 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

11.38 JOE

13.53 GEORGE DE LA SELVA

15.40 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

17.43 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

19.43 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

TNT

02.03 RIDDICK

04.01 AMERICAN PIE PRESENTA. LA CASA BETA

05.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.32 UN JUEGO VS. EL DESTINO

09.03 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

10.57 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

13.32 HERBIE. A TODA MARCHA

15.34 LINTERNA VERDE

17.42 MALÉFICA

19.28 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

22.00 CARRERA MORTAL 2

23.57 EL HOMBRE DE ACERO

SPACE

01.37 TUSK. OPERACIÓN COLMILLO

03.22 VIDEOCLUB

06.00 ENEMIGOS DE SANGRE

07.38 EL SOSPECHOSO

09.59 LA BALA DEL ASESINO

11.42 13.31 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

15.34 TERROR A BORDO

17.25 TITANES DEL PACÍFICO

19.59 CONTAGIO

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

TCM

00.33 LA PANTERA ROSA

01.03 VIDEODROME

02.34 EL LUCHADOR

05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF (TEMPORADA 2)

TONTO, TONTOS Y RETONTOS

Y RETONTOS

12.15 LOS CAZAFANTASMAS

14.12 EL LUCHADOR

16.50 EL GUERRERO ROJO

18.32 MOMENTO CRÍTICO

21.00 NICO

22.53 COBRA

A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, ACTUARÁ PABLO MURATORE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

++VIERNES 27, A LAS 21.30, EL CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA Y ORQUESTA ENSAMBLE AZUL PRESENTAN “INDIANAS”.

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.

+JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.

POLIDEPORTIVO GREMIO MUNICIPAL

(CANCHA DE BÁSQUET)

+SÁBADO 28, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA “TODOS POR ANTO”. ACTUARÁN: EL SYMBOL, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA, MOSOJ ÑAUPA, LOS ARAUJO, MISHKY SIMI, CRUZA DANZA, DÚO TURAIKY, CÓNDOR LÓPEZ, DEL ESTERO, ÁLVARO OTTINETI, ALE CARABAJAL, MIGUI CÁCERES, CHINGOLO SUÁREZ, CLAUDIO ACOSTA Y MARTÍN CUSSA.

CINES

SUNSTAR



THOR RANGAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/10 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (subt)

27/10 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (subt) 01:05 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (3D)

ANIMACÓN, AVENTURA, (ATP)

26/10 -27/10- 16:20 (Cast) 18:10hs (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/10 -20:00 (Cast) 22:15 (subt)

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

26/10 -27/10- 17:00 (Cast)

THOR RANGAROK (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

26/10 - 19:00 (Cast) 22:00 (subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/10 - 27/10 16:30 (Cast)

28/10 - 29/10 14:20 16:30

30/10- 01/11 16:30 (Cast)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)

ANIMACIÓN, (ATP)

26/10 -01/11- 18:40 (Cast) 20:30 (Cast)

AMITYVILLE: EL DESPERTAR (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

26/10 - 22:40 (subt)

27/10 - 28/10 22:40 (subt) 00:35 (Subt)

29/10_ 01/11 22:40 (subt)

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)