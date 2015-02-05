CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Octubre 2017
A LAS 23.00 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 HACIA LO SALVAJE
00.30 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PLANETA OCEANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EL MATADERO
23.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA vs. ATLÉTICO PARANA
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.22 EL LOBO DE WALL STREET
03.58 JUEGO DE GEMELAS
06.30 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
06.58 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
08.42 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ
08.56 IGUALITA A MÍ
11.10 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
11.38 JOE
13.53 GEORGE DE LA SELVA
15.40 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
17.43 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
19.43 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
TNT
02.03 RIDDICK
04.01 AMERICAN PIE PRESENTA. LA CASA BETA
05.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.32 UN JUEGO VS. EL DESTINO
09.03 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
10.57 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
13.32 HERBIE. A TODA MARCHA
15.34 LINTERNA VERDE
17.42 MALÉFICA
19.28 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
22.00 CARRERA MORTAL 2
23.57 EL HOMBRE DE ACERO
SPACE
01.37 TUSK. OPERACIÓN COLMILLO
03.22 VIDEOCLUB
06.00 ENEMIGOS DE SANGRE
07.38 EL SOSPECHOSO
09.59 LA BALA DEL ASESINO
11.42 13.31 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA
15.34 TERROR A BORDO
17.25 TITANES DEL PACÍFICO
19.59 CONTAGIO
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
TCM
00.33 LA PANTERA ROSA
01.03 VIDEODROME
02.34 EL LUCHADOR
05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 2)
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF (TEMPORADA 2)
10.38 TONTO, TONTOS
Y RETONTOS
12.15 LOS CAZAFANTASMAS
14.12 EL LUCHADOR
16.50 EL GUERRERO ROJO
18.32 MOMENTO CRÍTICO
21.00 NICO
22.53 COBRA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, ACTUARÁ PABLO MURATORE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
++VIERNES 27, A LAS 21.30, EL CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA Y ORQUESTA ENSAMBLE AZUL PRESENTAN “INDIANAS”.
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.
+JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.
POLIDEPORTIVO GREMIO MUNICIPAL
(CANCHA DE BÁSQUET)
+SÁBADO 28, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA “TODOS POR ANTO”. ACTUARÁN: EL SYMBOL, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA, MOSOJ ÑAUPA, LOS ARAUJO, MISHKY SIMI, CRUZA DANZA, DÚO TURAIKY, CÓNDOR LÓPEZ, DEL ESTERO, ÁLVARO OTTINETI, ALE CARABAJAL, MIGUI CÁCERES, CHINGOLO SUÁREZ, CLAUDIO ACOSTA Y MARTÍN CUSSA.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/10 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (subt)
27/10 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (subt) 01:05 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (3D)
ANIMACÓN, AVENTURA, (ATP)
26/10 -27/10- 16:20 (Cast) 18:10hs (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/10 -20:00 (Cast) 22:15 (subt)
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
26/10 -27/10- 17:00 (Cast)
THOR RANGAROK (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
26/10 - 19:00 (Cast) 22:00 (subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/10 - 27/10 16:30 (Cast)
28/10 - 29/10 14:20 16:30
30/10- 01/11 16:30 (Cast)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)
ANIMACIÓN, (ATP)
26/10 -01/11- 18:40 (Cast) 20:30 (Cast)
AMITYVILLE: EL DESPERTAR (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
26/10 - 22:40 (subt)
27/10 - 28/10 22:40 (subt) 00:35 (Subt)
29/10_ 01/11 22:40 (subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)