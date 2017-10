FÚNEBRES | 26 de Octubre de 2017

Hoy 06:10 -

FALLECIMIENTOS



- José Lindor Díaz

- Lucas Alberto Salido (La Banda)

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Su tío Gustavo Roberto Corti y familia. Viviremos eternamente agradecidos y siempre te recordaremos por todos los favores recibidos. Descansa en paz querido Eduardo

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Edu: tu papá necesito un ángel para que lo acompañe en el reino celestial y Dios te eligió para integrar su coro de seres celestiales. Gozarás allí de la paz y la luz infinitas. La tía Poro de Beccaría y su flia, lamentan profundamente tu inesperada partida y elevan oraciones por tu eterno descansdo y cristiana resignación para Norita, tu desconsolada madre y demás famililares.

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su madre Luz, sus hermanos Graciela, cecilia, Daniel, sobrinos Valentin, Julieta, part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardin del Sol a las 11 hs. Casa de duelo de duelo P.L. Gallo 398 sala Nº 1 VIP. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su tía Imelda de Aguirre, sus hijos Michi, Silvia, Aníbal, Claudio y sus respectivas flias., participan con gran dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.









AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernando y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Marta y acompañan a su mamá, a Graciela y Cecilia con sus oraciones.









AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Ana Santillán y Aurelio Sodero; Lucía Santillán y Noga Rosenbergh y familias participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan por la pronta resignación de sus seres queridos.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|.





Juan Delibano Chazarreta y sus hijos Ana Josefina y Juan Delibano, despiden con profundo dolor a la querida Patita. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. C.P.N. Manuel Héctor Alvarez y Dra. Delia Raab de Álvarez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Ricardo Zavaleta y Elsa Elena Rafael, sus hijas Gabriela María, Ana Lucia y María Gracia Zavaleta y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Graciela en su pesar.

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Patricia A. García, su esposo Juan Ramiro Velez y sus hijos Patricia, Juan Ramiro, Sofía y Juan Gregorio participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Graciela en su pesar.

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustin y Virginia Richard participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Graciela en este momento de dolor.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Anibal y Maria Angelica Aguirre, sus hijos Leonor, Santiago y Juan José y sus nietas Consuelo y Amparo, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Elena Llaguno participa con gran dolor el fallecimiento de su amiga Marta, rogando a Dios que su alma descanse en paz y proteja a su familia.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Tus amigos de hace 45 años, Carlos Lucio, Gringa Falcione y flia., elevan oraciones por tí y por la resignación de los tuyos. Descansa en Paz - Trabajaste Mucho.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|.





Alvaro Luna Meossi, seu esposa e hijos, Lic. Maria Eugenia Meossi y Luis Medina y flia., te decimos gracias por tu amistad y Dios te alsa en sus brazos y brille para tí la luz eternamente.

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Despiden con gran pesar a la querida compañera, amiga del colegio Belén: Kika Gonzalez, Lucía Santillán, Cecilia Moggio, Mirta Vaccari, Liliana Giangreco, Marta Sanchez, Marilí Isorni, Clarita Hourcatagne, Mirta Neme, Koki Villanueva, Tati Costas, Cristina Alluz, Tachi Neirot, Ester Correa, Bocha Alluz, Marta Larguía, Marta Binotti, Felicitas Martilotti, Marisa Silvetti, Estela y Yeni del Castillo, Gorda Cerro, Susana Abate, Susana O¨Lery, José Echegaray, Tati Llaguno, Nora Japaze. Elevan oraciones en su memoria y ruegan pronta resignación a sus familiares.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|.





Maria Estelsa Gomez, despide con profunda tristeza a su querida amiga Marta. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su flia., en este dificil momento.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|.





Clarita Hourcastagne y Celso Martinez, Mónica Hourcastgne y Carlos Azar, hijos y nietos, participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Martita.

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Nicky, sus hijos Pablo y María, Toti, acompañan con profundo dolor a su amiga Graciela, Ceci y flia. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Eduardo Consiglio, su esposa Mariza, Luciano y su madre Rosa Ávila participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oracines en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Dr. Martín Miranda Maza y familia; Dra. Cecilia Miranda Sesin participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Verónica Deltrozzo Esteve, padre político del Dr. Alejandro San Martín, Hermano del Dr. Juan Osvaldo Deltrozzo y hermano político de la Dra. Inés M. Ávila. Ruega una oración en su memoria.





DÍAZ, JOSÉ LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su Esposa Mercedes Carrizo sus hijos Jose, Liliana, Nora, Isi, Mercedes, Maria, Paula, Analia, Noelia, Marina hijos políticos Guillermo, Alberto, David, nietos y demás Familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 18 hs. Cementerio el ZANJON. COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Has venido a visitarme como Padre y como amigo, no me dejes sola, quédate Señor conmigo". José Ignacio FC participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Gino y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Víctor Hernán Melean y sus hijos Yolanda Fernández Candela Melean y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Los compañeros de trabajo de su hermano Gino: Estella, Pablo, Rosi, Silvina, Yesi, Angelita y Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Que descanse en paz. Dalinda de Espeche y flia, desde Choya, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Bruno y flia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá". Graciela Gómez, Ana Figueroa, Rita Soria, Fabiana Caro, Carmen Villagra participan el fallecimiento de Silvia y acompañan a su madre Isolina y Perla.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Mirta Ibarra de Figueroa y familia participan su fallecimiento y piden a Jesús Misericordioso una resignación cristiana a su mamá Magalí y a sus hermanas Gloria y Blanquila.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Julian Canllo y familia, Miguel Canllo y Luis Ernesto Canllo participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus vecinos Willian Mananicci, su esposa Aida Villavicencio, sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Adita, ejemplo de bondad y fortaleza. Un fuerte abrazo para Magalí, Choli y a sus queridos hijos Rogamos oraciones por su eterno desdcanso.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Con la tristeza que empaña nuestro diario traginar, acompañamos el dolor por su fallecimiento. Sus viejos vecinos Tomasa de Gerez e hijos Elvira Monicci y flia Cristófoli hacen extensivo su pesar a su mamá Magalí, hijas y nietos. Que descanses en paz Adita.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Carmen Corvalán Olivera de Avila, sus hijos Orlando Nicolás y Daniel Alberto participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañan a las queridas amigas Magalí y hermanas en este terrible momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria y piden por su descanso eterno.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini e hijos Juan Carlos, Belén y José, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Viriginia Carnielli de Jozami y María Virginia acompañan con cariño a Favio y a sus hijos en este doloroso momento, rogando por una pronta resignación.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal y su hija María Josefina Argañarás Agüero participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a Magalí, Choly y sus respectivas familias, deseándoles pronta resignación. Oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Carlos E. Sanchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos y nietos y respectivas familias participan con dolor la partida de Adita. Acompañan en estos momentos a su madre y toda su familia.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus amigos de la infancia: Manuel, Sole, Xime, Eugenia y Rodrigo Sanchez Cantos acompañan con dolor a su madre, hermana e hijos.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hija Delia, sus nietos Romina, Andrés, Agustín y Exequiel participan con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus nietos Anita y Juan Avila y bisnieta Rosario participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "El Señor es mi Pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Su consuegra Norma Salvatierra de Anzani; sus hijos Juana, Miriam y Alejandro Anzani, Juancito Peralta y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Habitaré en la casa del Señor por años sin términos". Su cuñado Alcibides Rojas e hijos Gustavo, Williams, Lorena y Ramón participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela For. Prof. Nº 1 Dr. Antenor Alvarez, acompañan en el dolor a la Prof. Delia Sosa, por el fallecimiento de su querida madre. Rogando oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Rodolfo Efraín Rojas, madre política de la Dra. Norma G. Anzani y abuela del Dr. Efraín Maximiliano Rojas Anzani. Ruega una oración en su memoria.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su hermano Abel e hijos participan con dolor su fallecimiento.elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su hermana Norma Yolanda Salazar de Fiad e hijos: Adriana de Praturlon, José Ricardo, Luis Eduardo, Claudia Inés e hijos políticos: Horacio Praturlon, Silvia de Fiad, Elena Bruhn Gauna y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Con la luz de nuestro Señor iluminará a su esposa Rolanda Salomón, hijos, nietos y bisnietos y a toda nuestra familia con más consuelo, fortaleza, fe y esperanza de nuestro reencuentro celestial. Querido hermano, elevamos oraciones en tu memoria.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su sobrino Luis y familia participan con dolor su fallecimiento.elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Vivirás en nuestros corazones, tu recuerdo nos acompañará siempre. Negrita y Ruso Franceschi e hijos, acompañan a su esposa Yola y su hijo Armando en el dolor de su partida.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Junta Ejecutiva, presidente Ing. Agrim. Ramón E. Perez y personal del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del Ex-Vocal y miembro fundador de la Asociación Politécnica de Santiago del Estero MMO Armando Dario Zalazar. Ruegan oraciones en su querida memoria y consuelo para sus familiares.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Norma de Pece y sus hijos y flia, participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Armando, amigo y hermano del alma. Un ser humano cuyas virtudes sería muy extenso enumerar, de las cuales sobresalían, su sencillez, humanidad y bonhomía, que fueron valores que adornaron su persona. Si tuviera que calificarlo, diría que fue un maestro mayor de la vida. Armando fue un trabajador incansable, ejerciendo con honestidad y sapiencia los distintos roles profesionales en los que lo tocó actuar, enalteciendo su persona y la profesión que amamos. Pero mucho más importante que su trayectoria profesional, fue su trayectoria como persona. De el puede decirse que fue un hombre afable, generoso, humilde, honorable, con gran sentido de la responsabilidad, amigo entrañable, siempre preocupado por escuchar y ayudar. Poseía un extraordinario espíritu de imparcialidad, y ecuanimidad. Además fue una persona comprensiva, pacífica, dotado de una calma que sorprende a cualquier interlocutor. No hubo nada más ajeno a su persona que el rencor, la envidia, o el deseo de venganza. Sus amigos y colegas muy agradecidos por tan tremendo ejemplo de vida. Que el Señor lo reciba en su Reino y le conceda el descanso eterno. Aldo Antenor Corvalán, su esposa Teresa Russo, su cuñada Angela Russo, sus hijos Aldo, Hugo, Analía, y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. El personal de la Escuela de Comercio "Gral. San Martín", acompaña en este duro momento al Profesor Armando Zalazar por el fallecimiento de su papá. Elevando oraciones en su querida memoria.





BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Hoy hace nueve días que nos dejaste y que partiste al encuentro de nuestro Señor. Fuiste una madre, esposa e hija ejemplar, solidaria con el prójimo y devota cristiana. Tu recuerdo perdurará en el corazón de tus hijos, hijas políticas, nietos y binietos. Su familia invita a la misa en su memoria a realizarse en la Parroquia de Sumampa el Jueves 26 del Cte a las 20:30 hs.

RUIZ DE CORTÉS, MARÍA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/13|. Aunque ya no estés con nosotros queremos que a través de estas palabras nuestro amor se eleve al cielo y llegue hasta ti ¡Madre querida! Siempre ocuparás un lugar especial en nuestros corazones. Sus hijos Matilde y Hugo, Teo y Chiqui, Oscar y Teresita, Peky y Nina, tus nietos y bisnietos te recordarán hoy con una misa rogando por tu alma al cumplirse cuatro años de tu partida a la casa del Señor en la Iglesia La Merced a las 20.30. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE BRAVO, IRENE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/09|. Madre querida hoy hace ocho años de tu partida, estas descansando en paz y alegría al lado de Dios, junto a tu esposo y tu hijo, de donde guías y cuidas nuestras vida. Te amamos y te extrañamos. Tus hijos Mario, Jorge y Mónica y nietos. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Parroquia San José del Bº Belgrano.

TENREYRO, JOSÉ BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/05|. Su esposa, hijas, hijos políticos y nietos invitan a fliares. y amigos al cumplir 12 años de su fallecimiento, a rogar por su eterno descanso, a las 20 hs en la parroquia Sta. Rita del Bº Jorge Newbery.





ÁVILA, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|.





Sus hijos Ñata y Ester, hijos polit. Lucho y Omar, nietos Jose,Pelu, Belen, Vero, Paola, Rodrigo, Silvina y Ramiro part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Graciel y Mario Lopez e hijos participan con dolor el fallecimiento de Doña Elba y acompañamos a nuestros amigos Norma y Efraín en este difícil momento.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. La Asociación de Pediatría Filial Santiago del Estero, participa el fallecimiento de la Sra. Madre y Madre política de los Dres. Rodolfo Efraín Rojas y Norma Graciela Anzani, Socios de la misma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su Nuera Julia Mercedes Paz, sus nietos Ramón Ciro Rojas Paz y Lucas Exequiel Rojas Paz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus parientes Margarita del Valle, Sara Beatriz y Ramón Eduardo Navarrete Alcorta, despiden con mucha tristeza a su querida prima hermana, Elba. Lamentando no haber podido acompañarla en sus últimos años por problemas de enfermedades en sus respectivas familias, hacen llegar sus sinceras condolencias y cariño a sus hijos, nietos, a su hermano ramón y demás deudos con sus respectivas familias. Ofrecen oraciones por el eterno descanso de su alma y una feliz resurrección con la misericordia de Dios.

ROBLES, NANCY ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus compañeras y amigas del Taller de Tejido te tendremos siempre en nuestro corazon y oraciones amiga querida. Tu profe Valeria Soledad Rojas y compañeras; Nené, Inecita, Anahí, Amelia, Rosa, Vicky, e Ines. Acompañan a la flia. en estos momentos de profundo dolor.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su hermano Rafael Roldán, su hermana política Estel Rey; sus sobrinos Hernán Enrique y Ezequiel Guillermo Roldan Rey; sus sobrinas políticas Jimena Sosa e Ivana Cortez; su sobrina nieta Miranda Lucia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueroninhumados en el Cementerio La Misericordia.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz. Cáritas Diocesana participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido sacerdote Rafael Roldán. elevan oraciones en su memoria.

SALIDO, LUCAS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Sus hermanos María, Juana y José y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados el 26/10/17 a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia. Servicio Funebre Nueva Empresa Gorostiza.





BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Tus alas ya estaban listas para volar... pero nuestro corazón nunca estuvo listo para verte partir... Te extrañamos mucho, nuestro ángel del Cielo". Sus padres Carlos y Noemí; su hermana Noelia, sus tíos Graciela, Félix y Miguel; su ahijado Kevin; primos, su novio Luis y demás familiares invitan a la misa, al cumplirse un mes de su fallecimiento hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda. Se ruega una oración en su memoria.

NICOLÁS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/16|. Querida Maminegra, te fuiste un día como hoy en tu viaje sin retorno dejándonos sumidos en un gran dolor por tu ausencia. Ha pasado un año ya de aquel día gris, te recordamos cada día de nuestras vidas porque dejaste principios y enseñanzas y por sobre todo un amor imborrable. Hoy agradecemos a Dios por habernos dado una mamá como vos. Que goces de la gloria eterna. Tus hijos, nietos, hijos políticos que te amamos. Invitamos a la misa a realizarse hoy jueves 26 a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol La Banda al cumplirse un año de su fallecimiento.

TREJO, AUGUSTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Sus padres y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol al cumplirse dos meses de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.





MANSILLA, TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Prof. Susana J. Pereyra y flia, acompaña a sus primos Chichin, José Luis, Yaquelin y a sus respectivas flias. en este momento de intenso dolor ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones a su memoria. Sus restos fueron sepultados el 25/10/17 en el cementerio de la ciudad de Forres.

MANSILLA, TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Que brille para el la luz infinita de la presencia divina de Dios". Prof. Susana J. Pereyra acompaña a su hno. José Andrés y a sus sobrinos Thiago, Tobías y a su sobrina y ahijada Ingrid. Rogamos una oración en su memoria.

ORTIZ, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Compañeros de la Dpto. ? 9 Loreto Sub Oficiales Agentes y Sub Comisario Rafael Carballo participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su compañero y amigo Ramón Luna.

ORTIZ, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. El Señor la cubra con su manto de Misericordia, de gracia y la tenga entre sus elegidos. Jota Jozami su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del amigo Rody Luna.

PÉREZ DE ROBLES, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. La Comunidad Educativa de la ESPEA Nº 2 "Manuel G. Carrillo" participa con dolor el fallecimiento de la madre de la colega Prof. Beatriz Robles. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

QUIROGA, VICTORIA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Personal directivo, administrativo, docentes y ordenanza de la escuela Nº 29, participan con dolor el fallecimiento de la madre del colega Jorge Lugones. Ruegan al Señor por su eterno descanso.