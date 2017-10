Luján Rey denunció que el legislador K ya tendría que haber estado detenido

26/10/2017 -

María Lujan Rey, madre de una Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once, celebró la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido, y advirtió que la Justicia "ha hecho sólo lo que tenía que hacer, no creo que haya que agradecer" nada. Asimismo, denunció que De Vido estuvo "protegido" desde 2003 y consideró que su detención tendría que "haber sido muchísimo antes".

"Intentaron silenciar (a familiares de víctimas) a través de ofrecimientos de arreglos extrajudiciales, a mí me tocó", expresó Lujan Rey, quien aseguró que le ofrecieron un auto y trabajo a cambio de su silencio, y agregó: "Entendí que mucho más peligroso era vivir en un país donde la impunidad gana terreno".

"Las fotos que hoy pueden ver los argentinos son fruto de la lucha de los familiares. Esta foto de hoy tendría que haber sido muchísimo antes", dijo en diálogo con TN.