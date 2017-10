La final se jugará en Santiago Rugby

Fotos CHANCE. Santiago Rugby tiene la posibilidad de coronarse campeón ante su gente. Habrá que ver si Old Lions se lo permite.

26/10/2017 -

Santiago Rugby y Old Lions definirán este sábado a las 16, el título del Torneo Clausura, en un fin de semana en el que además habrá partidos de juveniles y también se disputarán un nuevo Encuentro Infantil de Desarrollo y el Encuentro Femenino de Desarrollo. Además, desde el viernes, Old Lions será sede de la 3º edición del Torneo "Bravos de Verdad" para la división M/15 y que contará con la presencia de El Tala de Córdoba, Universitario de Salta y Natación y Gimnasia de Tucumán. A ellos se sumarán Santiago Lawn Tennis y Santiago Rugby y Old Lions.

Por el Clausura, además del juego final también se medirán en Fernández, Amigos de esa ciudad y Olímpico por el 3º puesto.

En Añatuya habrá un encuentro femenino este domingo desde las 10.

Por otra parte, la Unión Santiagueña de Rugby y la Universidad Siglo XXI firmarán un importante convenio que concretará un proyecto en el que se ha venido trabajando desde hace varios meses.

La firma del mismo se celebrará en la sede de la casa de altos estudios hoy a partir de las 9.30.