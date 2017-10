De Vido tiró: "Mandenlé champagne a la Dra. Carrió", que le recordó las víctimas de Once

26/10/2017 -

La reelecta diputada nacional por el frente Vamos Juntos Elisa Carrió cruzó al ex ministro kirchnerista Julio De Vido, quien pidió que le envíen "champagne" a la legisladora tras su detención, y afirmó que "no" toma "alcohol".

"Que no me manden, porque no tomo alcohol", apuntó la legisladora oficialista en su cuenta de la red social Twitter y aseguró que "donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia".

Según confirmaron a DyN fuentes judiciales, el ex funcionario kirchnerista cuando ingresó a los tribunales de Comodoro Py ironizó: "Mándenle champagne a la doctora (Elisa) Carrió".

La legisladora fue una de las principales denunciantes de De Vido durante toda la gestión kirchnerista, en el marco de una presunta red de corrupción que involucraba a ex funcionarios, lo que continuó una vez que dejó el poder como ministro de Planificación Federal.

Por otra parte, De Vido le aseguró al juez Rodríguez que "se montó un show mediático" para obtener "la foto de su detención" y responsabilizó por ello a la ministra de Seguridad "Patricia Bullrich, por orden" del presidente "Mauricio Macri".