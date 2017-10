El desafuero del exministro K abrió una "grieta" en el FpV-PJ

Fotos APROBACIÓN. El oficialismo celebró el desafuero del exministro K.

El oficialismo y gran parte de la oposición aunque con la ausencia de la mayoría del bloque del FPV-PJ, aprobaron en la Cámara de Diputados el desafuero de Julio De Vido y dejaron al ex ministro de Planificación kirchnerista a disposición de la Justicia que lo investiga por su participación en presuntos hechos de corrupción y ya concretó su detención.

Con 176 votos favorables y la abstención de Juan Pereyra (FORJA- Córdoba), en dos horas 20 minutos de sesión cayó la protección constitucional de De Vido ante los pedidos de desafuero que formularon los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio.

Pese a la decisión orgánica del bloque del FPV-PJ de no bajar al recinto para no ser parte de "la persecución de opositores" que le atribuyen al Gobierno, seis diputados de la bancada se diferenciaron y votaron por el desafuero: los rionegrinos María Emilia Soria y Luis Bardeggia; la chubutense, Ana Llanos, la tucumana Miriam Gallardo y los sanjuaninos Sandra Castro y Ramón Tovares.

En la votación nominal los dos tercios de votos necesarios para que procediera el desafuero del ex poderoso ministro fue aportado el interbloque Cambiemos, varios monobloques, el Frente de Izquierda, el socialismo, Frente Renovador, GEN, Frente Cívico de Santiago, Frente Cívico y Social de Catamarca, Compromiso Federal, Proyecto Sur, Libres del Sur, Movimiento Popular Neuquino y Frente de la Concordia de Misiones, entre otros.

El bloque de diputados por el Frente para la Victoria negó haber dejado "solo" al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y advirtió que si la coalición oficialista Cambiemos y sus aliados "no hubieran alcanzado los dos tercios de los votos, el bloque hubiese dado la discusión en el recinto".

En un comunicado de prensa, la bancada kirchnerista justificó su decisión de no bajar al recinto para la sesión en la que se le quitó los fueros al ex funcionario K para "no convalidar lo que entendemos es una persecución a los opositores".

Los diputados del Frente Cívico por Santiago, votaron a favor del desafuero del ex ministro, ya que habían mencionado que iban a hacer lugar al pedido del juez para que la Justicia investigue el caso. Por su parte, la diputada bandeña Mariana Morales, perteneciente el bloque del Frente Renovador 1País, no estuvo en el recinto por licencia por maternidad, aunque en la instancia anterior, había votado en favor del desafuero de De Vido.