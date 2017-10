Basualdo asumió como presidente de la Capitalina

Fotos CARLOS BASUALDO, nuevo presidente de la Capitalina.

26/10/2017 -

Carlos Basualdo asumió un nuevo desafío en su labor dirigencial, al convertirse en presidente de la Capitalina.

Basualdo comentó que su deseo es que se juegue al básquet durante mayor tiempo, a partir de la búsqueda de sponsors para solventar los gastos de arbitraje.

"En su momento logramos que se haga el femenino, la B y creemos que vamos a lograr acercar sponsors. Ya tengo la idea de lo que quiero hacer y tenemos un guiño grande para eso. Hay una credibilidad hacia las instituciones que han hecho bien las cosas", expresó entusiasmado.

"También hay que trabajar en la difusión del básquet. Es uno de los errores que hemos cometido y me incluyo porque siempre he sido parte de la Capitalina. La idea es sumar, no criticar ni hablar mal de nadie. El mismo trabajo que hemos hecho en Independiente queremos hacer con la Capitalina", agregó.