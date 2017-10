Seis juegos de la NBA Santiagueña

-

La NBA Santiagueña hará disputar esta noche, desde las 22.30, seis partidos en diferentes escenarios.

Por el Torneo de Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Polideportivo Nº 2, Los Halcones vs. Los Primos; en Sportivo Colón, Gimnasio Colón vs. Doble HH; en Mariano Moreno BBC, Bº Newbery vs. Amigos del Básquet; en Club Huaico Hondo, Judiciales vs. Sport Line; cancha a designar, Estudiantes Terciarios vs. Parque Sur A.

Por el Torneo de Primera se enfrentarán Gimnasia y Esgrima Macroffice y Los Flores, en cancha de la Asociación de Veteranos.