Saracchi se perderá la revancha y el "Súper"

Fotos PÉRDIDA. Marcelo Saracchi no estará en la vuelta ante Lanús ni ante Boca el 5 de noviembre próximo.

26/10/2017 -

El defensor de River Plate, Marcelo Saracchi, finalmente sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho que lo dejará afuera de la revancha de semifinales de Copa Libertadores contra Lanús, el próximo martes, y del Superclásico ante Boca Juniors del domingo 5 de noviembre por la octava fecha de la Superliga.

Saracchi, de 19 años, sufrió un mínimo desgarro en el último minuto del triunfo ante Lanús por 1 a 0 en la ida de semifinales de la Copa Libertadores, según se comprobó luego de someterse a un estudio médico en la clínica Rossi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Antes de ingresar al sanatorio, el defensor se había mostrado esperanzado en que la lesión no fuera un desgarro y en poder estar en el desquite con Lanús: "No me desgarré y espero estar contra Lanús. Tengo esperanzas de llegar al partido. Nunca me desgarré. Confío en mí, en la preparación, soy profesional, siempre voy a estar y espero que no sea nada", había manifestado.

El resultado de los estudios, sin embargo, fue a contramano de su ilusión: el lateral uruguayo fue una de las figuras del cotejo en el Monumental, pero fue reemplazado por Milton Casco en el primer minuto adicionado por una molestia en el isquiotibial derecho que devino en un desgarro. Así quedará al margen de la revancha contra el Granate, que se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez.

De esta manera, el ex Nacional de Uruguay se perderá el desquite ante Lanús, el compromiso del sábado ante Talleres en Córdoba por la séptima fecha de la Superliga y el Superclásico frente a Boca en el Monumental.

El buen rendimiento de Saracchi en seis partidos, incluida la ida de semifinal de Copa Libertadores como titular, significó la salida de Casco, cuyo rendimiento fue regular en las últimas presentaciones, a pesar del llamado de Jorge Sampaoli, el DT del seleccionado argentino, para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

La baja de Saracchi significa un problema más para el entrenador Marcelo Gallardo en la confección de la defensa teniendo en cuenta la lesión del paraguayo Jorge Moreira y la suspensión del uruguayo Camilo Mayada en una agenda apretada entre Copa Libertadores, Superliga y Copa Argentina.

Con la mente puesta en Lanús, Gallardo analiza un equipo alternativo para jugar como visitante ante Talleres de Córdoba, pero no contará con Facundo Medina, citado por el seleccionado Sub-20 como sparring para la gira amistosa de la mayor en noviembre y en reserva también registra laterales lesionados, tales los casos de Franco Camargo y Elías López.

Estos inconvenientes abren la puerta para el hijo del entrenador, Nahuel Gallardo, quien fue titular en seis partidos de reserva.

Alexander Barboza, de flojo rendimiento en las veces que tuvo su oportunidad, sería el único defensor experimentado para jugar ante Talleres.