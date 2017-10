Araceli, íntima y junto a sus hijos se confiesa en ¡HOLA! Argentina

26/10/2017 -

Mañana saldrá un nuevo número de ¡HOLA! Argentina, la revista que mejor informa sobre la farándula. Como todos los viernes, podrás adquirirla recortando el cupón que se publica en las páginas de EL LIBERAL, más $58,40.

En esta edición de la revista, Araceli González posa con sus hijos y se confiesa.

"A los 50 años me encuentro transparente, sin ganas de fingir: no me banco la mentira", dice la actriz.

Además, todo sobre la visita de Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda a la Argentina.

Y Lionel Messi, y su esposa, Antonela Roccuzzo, de fiesta en Londres, confirmaron la llegada de su tercer hijo.