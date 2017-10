Gregorio Gómez Cantos: "Tu estrella sigue brillando en mi camino"

26/10/2017 -

En oportunidad de conceder una entrevista exclusiva a EL LIBERAL, Gregorio Gómez Cantos (actualmente radicado en Alemania), hijo de Jacinto Piedra, evocó a su padre de esta manera: "Tu estrella sigue brillando en mi camino, caminando hacia ese rumbo que me lleva a tu destino, donde pocos pueden alcanzar y tocar el alma de un pueblo alumbrando sus caminos. Vos ya caminaste descalzo conmigo, por carreteras, caminos y piedras calientes en la noche fresca, me enseñaste a pisar y sentir Latinoamérica con pies descalzos, tus pies ya no pisan esta tierra bendita de algarrobo, coyuyo y sal. Los remolinos de tierra ya no juegan con tus pelos enredando la magia de tu canto, risa y llanto. Ya no andas los caminos polvorientos que te llevaron caminando lejos a tus encuentros, ahora estás sentado con orgullo del canto de tu pueblo. Las semillas de tu magia florecen por doquier, dando pura sangre nueva para ver un mejor nuevo amanecer" l