Murió a los 89 años Fats Domino, pionero del rock and roll

26/10/2017 -

El cantante y pianista Fats Domino, uno de los pioneros del rock and roll, murió a los 89 años, en su Nueva Orleans natal. Con el récord de ser el artista con más discos vendidos en la década del ‘50, solo por detrás de Elvis Presley, Fats Domino se caracterizó por ofrecer una versión más relajada del rock and roll, en relación a sus contemporáneos Chuck Berry y Little Richard. Aunque se estima que Fats Domino alcanzó un récord de 110 millones de discos vendidos, gran parte de esta cifra tiene su base en las décadas del ‘50 y el ‘60.