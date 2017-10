La campera y el icónico peinado que marcó a una generación

26/10/2017 -

En su vida normal y cotidiana, MacGyver se divierte con su ambicioso compañero de cuarto Wilt Bozer, y trata de lidiar con los retos personales propios de un joven de su edad.

¿El nuevo MacGyver tendrá una chaqueta de cuero?

Me encanta la chaqueta de cuero. Es muy, quiero decir, es perfectamente MacGyver y está hecha a medida para que nadie realmente lo tenga. Y Nadine Haders, nuestra diseñadora de vestuario, se inspiró viendo fotos de Steve McQueen, Marlon Brando y James Dean y mezcló todas esas chaquetas que usaba para mis películas más icónicas y combinó una chaqueta con eso. Eso es lo que tengo.

¿El icónico peinado de MacGyver aparecerá en este reinicio?

La gente me sigue preguntando por el peinado característico y creo que cuando me miras con el ángulo correcto, algo así como por detrás, creo que podrán ver un dejo de eso. No es exactamente lo que se recuerda del MacGyver original, pero ya sabes a qué me refiero. Van a poder ver lo que quiero decir.

¿Cuál ha sido la parte más difícil de trabajar en MacGyver?

Tratar de no divertirme mucho, especialmente trabajando con George Eads y Justin Hires. Realmente, con todos los que participan en el programa.