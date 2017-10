"MacGyver" vuelve hoy con todo a la televisión

26/10/2017 -

Hoy, a las 22, Universal Channel estrenará para toda Latinoamérica "MacGyver", un drama de acción basado en la exitosa serie clásica de los años ochenta. La historia narra las aventuras del joven Angus "MacGyver" (Lucas Till), quien crea una organización clandestina dentro del gobierno de los Estados Unidos para resolver misiones imposibles y salvar vidas.

Armado con un extraordinario talento para solucionar problemas no convencionales y vastos conocimientos científicos, además de su infaltable goma de mascar, y bajo la tutela del Departamento de Servicios Externos, MacGyver asumió la responsabilidad de enfrentar misiones de alto riesgo para salvar al mundo.

En una conferencia de prensa, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, Lucas habló de este desafío.

¿Cómo describirías la relación de MacGyver con Jack?

Somos dos simples amigos sumergidos en una gran aventura y él cuida mucho de mí. Hago todo al estilo MacGyver pero no uso armas. Jack es muy hábil con las armas de fuego y me protege mientras me escabullo en lugares, resolviendo todos los problemas del mundo con métodos MacGyverezcos.

Cuéntame más sobre la dinámica entre MacGyver y Jack Dalton.

La relación con Jack es como Butch Cassidy & Sundance Kid.

¿Qué es lo que logra que MacGyver y Jack sean buenos socios?

Él usa armas de fuego, yo no. En algún momento, intento hacerlo, pero me niego por razones que luego descubriremos. Pero él hace todas las cosas que yo no puedo y yo hago todas las cosas que él no puede hacer. Constantemente me hace reír, por sus acciones que son, realmente, ridículas y tontas, y lo mantengo entretenido haciendo cosas que le parecen interesantes, porque soy mucho más listo que él.

¿Veremos en esta nueva versión de MacGyver mucha acción?

Estoy en una lancha rápida, hay explosiones, me disparan. Decime, ¿hay algo más impresionante? Lo dudo.

¿Cómo fue la preparación física para encarar este rol?

Pensé que estaba ejercitándome lo suficiente hasta el día uno cuando estaba colgando de un avión y realmente emocionado de estar haciéndolo, donde me pedían continuar haciendo mucho más de lo mismo. Entonces, ellos querían que corriera con estas botas, con las que realmente es difícil correr. Logré hacer, aproximadamente, dos tercios del camino, respirando con dificultad. Ahí advertí que no estaba lo suficientemente entrenado.