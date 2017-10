La Cámara de Diputados de la Nación rendirá un homenaje al comediante argentino Carlos Balá

26/10/2017 -

El comediante Carlos Balá, a los 92 años, recibirá hoy un homenaje por su "trayectoria artística y su aporte a la cultura popular", en la Cámara de Diputados, al que asistirán legisladores, funcionarios, actores y comediantes. En abril de este año Balá había recibido el diploma de "Ciudadano Ilustre" en el Salón Dorado de la Legislatura, pero esta tarde, a las 19, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación lo espera un homenaje al que asistirán Jey Mammon, Manuel Witrz y el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, familiares y colegas. En agosto celebró 92 años en un restaurante de Recoleta junto a su esposa Martha y sus hijos Martín y Laura Balá, a principios de año recibió una mención de honor en los premios Estrella de Mar, en 2016 lo homenajearon en los premios Gardel, y fue declarado "Embajador de Paz" en el Vaticano.

Sobre el homenaje, Balá anticipó que no quiere retirarse, "quiero trabajar, pero no tan seguido. Retirar me tiene que retirar el público. O yo verme agotado por la edad. Pero si me retirase, seguiría haciendo reír por la calle. Yo entro a los negocios todavía y busco el absurdo". Carlos Salim Balaá destacó: ‘Ya van cuatro generaciones que me siguen, contando ésta de Panam. Hay que entenderlos. Tienen otros chiches, pero siguen siendo chicos. No tengo tiempo para estar triste, tengo alegrías que me eclipsan. Y hago reír todo el día"