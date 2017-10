Maverick Viñales: "Márquez tiene el título bien encarado"

Fotos Maverick Viñales

Hoy 09:18 -

Maverick Viñales ya no tiene opciones matemáticas de un título que ve casi ya en manos de Marc Márquez. El de Yamaha va a intentar acabar el año con el mejor sabor de boca posible, ganando carreras y peleando por un subcampeonato del que ahora le separan los 17 puntos que le saca Andrea Dovizioso.

-¿Cuáles son sus aspiraciones personales ahora que ya no puede pelear por el título?

-Mis aspiraciones personales son estar tan fuerte como en Australia e intentar luchar por el podio, pues será importante para nosotros y para finalizar el año de buena manera.

-¿Cómo ve la pelea por el título?

-Márquez lo tiene bien. Lo tiene bien encarado. Debe ser paciente e intentar cerrarlo aquí si es posible, pero si no en Valencia. Es importante sumar puntos y, si puede, quedar delante de Dovizioso o justo detrás.

-¿Su batalla es el subcampeonato más que ganar carreras?

-Al final para conseguir el subcampeonato tendré que ganar carreras porque son muchos puntos y en dos carreras es difícil recortar tantos puntos, así que intentaremos estar al máximo nivel y aprovechar la oportunidad.

-En febrero arrasó en este circuito. ¿Queda algo de entonces?

-Bueno, la electrónica y los datos. Intentaremos sacar el máximo provecho de lo que tenemos. En Australia me sentí muy bien. La moto funcionaba muy bien, no al nivel que estábamos, pero al final el sábado por la tarde mejoramos. El domingo me sentí cómodo, así que aquí intentaremos mejorar desde el viernes para conseguir una buena base para el domingo.

-¿Empieza ahora su 2018?

-No empieza ahora porque no hay nada nuevo. Misma moto, todo igual, así que intentaremos trabajar en la electrónica, que será importante porque es una pista en la que el neumático se consume bastante. Intentaremos hacer la vida de la goma un poco más larga e intentar tener grip, que será importante.

-¿Cree que se ha encontrado ya la solución para ir rápido en agua?

-Yo creo que sí, porque me sentía bien en mojado y es verdad que son pistas totalmente distintas, pero en la electrónica es en donde encontré la gran diferencia. Cambiaron la estrategia de potencia, cómo da la potencia la moto que es completamente distinta y eso sí que me benefició muchísimo.