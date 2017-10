Reconocieron el trabajo de docentes jardineras en la prevención de adicciones

Hoy 11:12 -

Docentes de nivel inicial, tanto de capital como del interior, fueron reconocidas por su compromiso permanente en el trabajo de prevención de adicciones en los jardines de infantes. Más de 50 docentes fueron agasajadas por el trabajo que llevan hace más de 21 años previniendo las adicciones con los niños y fundamentalmente con sus familias.

Dicho reconocimiento se realizó durante los días 24 y 25 de Octubre en el marco del último encuentro del año del Programa En Busca del Antes, Prevención de las Adicciones en Nivel Inicial, perteneciente a la DiGAIA (Área de Abordaje Integral de las Adicciones) de la Secretaria General de la Gobernación. Los encuentros se realizaron en el Salón Auditorium del Complejo Juan Felipe Ibarra.

Prevenir desde los jardines de infantes es dar Esperanza

Los encuentros, contaron con la presencia de la Directora de la DiGAIA, Prof. Claudia Tarchini, quien se mostró muy emocionada y agradecida por el trabajo sostenido de las seños durante tantos años, “muy contenta de poder concretar el año N° 21, si bien las Naciones Unidas reconoce este trabajo recientemente, nosotros lo llevamos implementando desde el año 96, tal es así que tenemos pasantes de la Universidad Complutense de Madrid que vienen a realizar sus pasantías aquí”. Además, se refirió a los pilares sobre los que se sustenta la prevención con los más pequeños, “La prevención desde los jardines es dar ESPERANZA, porque se trabaja con los niños en una etapa tan importante en la constitución de su personalidad, con los padres, concientizándolos sobre una responsabilidad tan importante como es la de inculcar valores a sus hijos, además se trabaja con la comunidad para que sea capaz de recibir y cuidar a estos niños”

Decir que NO a tiempo es la mejor manera de poner límites

Mariel Tenreyro, vicedirectora de un jardín de Capital resaltó que se necesita pasión más allá de los conocimientos que se pueda tener, “Como docentes nos toca enriquecer no solo a nuestros alumnos, sino a toda la comunidad, ya que está vulnerable en muchos aspectos”. Con respecto a la importancia de trabajar la prevención de adicciones con los niños expresó “los niños cuentan lo que ven, no nos hacemos los sordos y no desconocemos su realidad, lo que hacemos es enseñarles el valor de sus sentimientos, de que es lo que hay que cuidarse, a sus padres, que hay que saber decir que no, porque un no dicho a tiempo es muy importante, yo te amo y muchas veces te voy a decir que no, para cuidarte”.