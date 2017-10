Las escalofriantes cartas que dejó una pareja de suicidas

Hoy 19:22 -

Un joven de 20 y su novia de 19 fueron hallados con un disparo en la cabeza en el interior de un auto. Los dos tienen muerte cerebral y recientemente se encontraron dos cartas que permiten suponer que se trató de un pacto suicida.

“Escribo esta carta después de haber fallecido, veo el mundo y me da asco, la misma humanidad repugna. Es totalmente asqueroso, ya nadie ama (...), no saben qué es amar... no saben qué es la familia, no saben nada”, expresó la joven en su misiva.

Por su parte, el joven escribió: “En esta noche quiero que nos vayamos de este mundo a un lugar mejor, donde nuestras almas estarán felices y unidas, ayudame a extender mis alas. Sos el amor de mi vida y por eso me entrego a vos”.

Los padres de ambos aseguran que jamás notaron comportamientos extraños. Ahora, ambos tienen muerte cerebral y la causa fue caratulada como "homicidio en grado de tentativa seguida de tentativa de suicidio".