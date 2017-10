El domingo se jugará la jornada 23 del Torneo “Vaca” Santillán

Hoy 21:37 -

Este domingo 29 de octubre, a partir de las 9.30 y con 30 minutos de tolerancia, se jugará íntegramente la vigesimotercera fecha del Torneo Anual que organiza la Nueva Liga de Veteranos C55 y que lleva el nombre de “Vaca” Santillán.

Una interesante cartelera tendrá la jornada dominguera, en lo que será la reanudación del certamen que sufrió una breve interrupción el domingo pasado, debido a las elecciones nacionales.

El programa completo de la vigesimotercera fecha es el que se detalla a continuación:

En Villa Tranquila: Veteranos de Estudiantes vs. Simusa. En La Ancha: Trigoria vs. Panificadora Lola. En Santa Lucía: Central Córdoba vs. Gusmar. En Lavalle y Lugones: Ateneo San Roque vs. El Triángulo. En Asociación: OBV Sialle vs. Estrella del Norte. En Los Potros: Taller Locura vs. Estilista Ricky Gómez. En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. Ima Construcciones.