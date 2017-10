Se jugará la final de la Copa de Oro

Hoy 21:39 -

El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero programó para este domingo 29 de octubre la final de la Copa de Oro del Torneo Clausura. En cancha de Gremio Municipal, el equipo local Bobinados Piri animarán la finalísima del certamen, a partir de las 10 de la mañana (habrá 30 minutos de tolerancia).

Además, el Círculo también hará disputar otros cotejos correspondientes al certamen que lleva los nombres de Gerardo Pedano y Luis “Coco” Urtado.

El programa completo es el que sigue:

En Barrio Ejército Argentino: Independiente vs. Abogados. En Parque Municipal (La Banda): Eroplast vs. Remises Mar del Plata. En Filial 23: Óptica Molinari vs. Casa Olga. En El Rincón: El Tony vs. Opinión Deportiva.

Cabe destacar que estos encuentros también están programados para las 10, con media hora de tolerancia.