En un clima de expectativa se disputan las finales de la C50

Hoy 21:45 -

FERNÁNDEZ, Robles (C) La jornada que se jugará mañana será atrapante para las dos categorías del campeonato Clausura 2017, que hace disputar la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad.

En el estadio Luis Galván del Club Atlético Independiente se jugarán las finales del campeonato de la C50, con interesantes encuentros.

En el primer turno, por el tercer y cuarto puesto, se medirán Barrio Sur y Gremio. Y a continuación, Wall Mar y 9 de Julio protagonizarán la esperada final, en un clima de gran expectativa en la ciudad y zonas aledañas.

En caso de que 9 de Julio logre la victoria, se quedará con todo ya que también fue campeón del Apertura. En cambio, si Wall Mar sale triunfador cortará la hegemonía de su rival.

En tanto, en la cancha auxiliar del Club Sportivo, desde las 16.30, se jugará la final de la ronda Consuelo entre Tula y Los Amigos.

En la C40, serán 16 los equipos que buscarán la gloria. Los cotejos que figuran en primer lugar jugarán por el Consuelo y los segundos por el campeonato para clasificar a las semifinales.

Programación

Cancha de Trula: Wall Mar (campeón del Apertura) vs. All Boys y Arsenal del Agro vs. Bº Belgrano.

Cancha Barrio Sur: Tigres vs. La Loma y Triki vs. Talleres.

Cancha Las Américas: Bº Sur vs. Wall Mar y Las Américas y El Gateo vs. Sol de América.

Cancha El Quemao: Villa Elisa vs. Forres y Trula vs. Triunfadores de Triki.

Resultados

En la C50: 9 de Julio 4, Bº Sur 1; Los Amigos 4, La Loma 1 y Wall Mar 5, Gremio 3.

En la C40: Arenal del Agro 6, Tigres 2; El Gateao 1, Las Américas 0; Los Amigos 4, La Loma 1; Trula 0, Triki 0; Bº Sur 1, Bº Belgrano 1; Villa Elisa 6, Maxiquiosco Antu 0; Talleres 1, Wall Mar 1; Sol de América 6, All Boys 0 y Triunfadores de Triki 9, La Loma 0.