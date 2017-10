Mañana comienzan los cruces de playoffs del Torneo “Turco” Videla

Hoy 21:46 -

CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del Club Tiro Federal de Frías se disputarán mañana los cruces de playoffs del certamen denominado Jorge “Turco” Videla, que es organizado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

La programación de mañana es la que se detalla a continuación: Los Tornillos vs. Barrio Oeste, Los Gigantes vs. Bar Palito, Vella Competición vs. Los Leones y El Vasco Carnes vs. Loma Negra. El horario establecido para esta instancia de la competencia será a las 15.

La comisión organizadora informó que los equipos que hacen las veces de local cuentan con ventaja deportiva, por lo que con sólo empatar podrán acceder a la siguiente fase de este campeonato que apasiona a los frienses.