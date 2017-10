Noche de acción con la atrapante novena fecha del campeonato

Hoy 21:47 -

CHOYA, Choya (C) Esta noche, desde las 20, en el Parque Municipal de Frías, se disputará la novena fecha del campeonato denominado Cierre de Temporada 2017, que coordina la Liga de las Instituciones.

El orden de encuentros es el que se detalla a continuación: Policía vs. Loma Negra, La Bio vs. Polideportivo, Comercio vs. Obras Sanitarias, Hípico vs. Técnica, Aoma vs. Tránsito. Libre: Club Social.

La tabla de posiciones tiene en lo más alto a Técnica con 16 unidades. Luego se ubican: Policía 15; Loma Negra 14; La Bio 13; Hípico 10; Aoma 9; Obras Sanitarias y Comercio 8; Social 7; Polideportivo 3. Cierra la general el elenco de Tránsito, que hasta este momento no sumó puntos.