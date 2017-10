La acción vuelve hoy al Buen Pastor

Hoy 21:50 -

Luego de dos semanas en las que la competencia se mudó a la cancha de los Bancarios, esta noche la Liga de Los Mecánicos volverá a tener acción en el predio de El Buen Pastor, ubicado en el barrio El Palomar. Dicho predio estaba siendo remodelado, sobre todo el piso de las canchas, por lo que desde hoy los encuentros se disputarán en canchas totalmente renovadas.

La de esta noche será la décima fecha del certamen, que tendrá los siguientes cotejos: 22, Novara vs. OV Tren Delantero y Versalles vs. Lo Bruno; 23, Renault vs. Los de La Banda. En esta oportunidad, tendrá fecha libre el equipo de Rectificaciones Ocampo.

Las posiciones las encabeza Rectificaciones Ocampo, con 25 puntos. OV Tren Delantero es el único escolta con 22. En el tercer puesto está Versalles (16) y cuarto aparece Los de La Banda (15). La tabla se completa con Lo Bruno (13), Novara (12 y Renault (6).