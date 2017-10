El sur de la capital recibe al mejor fútbol otra vez

Hoy 21:55 -

El certamen, que se disputa en El Potrerito, tendrá mañana un nuevo sábado con mucha actividad en las diferentes canchas del predio.

Los horarios para la disputa de los encuentros serán los de las 14, 15.20 y 17.

Este es el programa completo:

Cancha 1. Quilmes vs. Málaga; Colon Gomas vs. Tiendas Tukys y La JP del 7C vs. Beltrán City.

Cancha 2. Los Pibes vs. Los Gatitos; Warriors vs. Atlas.

Cancha 3. Cacheteao Con Coca vs. El Puente y La Andes vs. Coesa.

Cancha 4. Contreras Jrs. vs. Amigos de Mati y Sacachispas vs. Los Pibes de la 11.

Más partidos

Cancha 5. Nápoli vs. Messina RHogar vs. Mza 6 y Villa Las Delicias vs. Newbery.

Cancha 7. Bº Juramento vs. Necochea y La Fco. de Victoria vs. Bayer Múnich.

Cancha 8. Los Collados vs. Niupi y La Alvarado vs. Los Potreros.

De esta manera, el mejor fútbol tendrá nuevamente una cita impostergable en el sur de esta capital.