CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Octubre 2017

A LAS 23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 2

Hoy 22:00 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 2

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MONSTRUOS DE LA PROFUNDIDAD

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS DE NOCHE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

11.30 ANIMALANDIA

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE 14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. ATLÉTICO PARANA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL MATADERO

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.09 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD

09.02 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

11.27 UN PAPÁ MUY PODEROSO

13.51 TODOPODEROSO

15.43 ¡OTRA VEZ TÚ!

17.41 SÍ SEÑOR

19.37 RELATOS SALVAJES

22.00 ANNABELLE

23.54 LA DAMA DE NEGRO


TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 LA PANTERA ROSA

10.30 LOS CAZAFANTASMAS

12.28 JIMI HENDRIX

14.22 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

16.17 MOMENTO CRÍTICO

18.45 BATMAN ETERNAMENTE

21.00 60 SEGUNDOS

23.08 EL JUEZ


TNT

06.00 UNA NAVIDAD DE LOCOS

08.17 SI YO TUVIERA 30

10.01 HERBIE. A TODA MARCHA

11.55 UNA NAVIDAD DE LOCOS

13.49 MAL EJEMPLO

15.34 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

17.59 ENCANTADA

19.59 17 OTRA VEZ

22.00 EL HOMBRE DE ACERO

00.37 QUIERO MATAR A MI JEFE


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

12.00 HOUSE M.D., SEASON 6

13.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

14.05 MAYOR PROBLEMA

16.00 HOUSE M.D., SEASON 6

17.00 HOUSE M.D., SEASON 6

18.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12

21.00 NUNCA MÁS

23.15 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

01.35 CHICAGO P.D., SEASON 1

02.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12


STUDIO UNIVERSAL

09.00 ENEMIGO OCULTO

10.50 UNA RECETA PARA EL AMOR

12.40 BLACKWOOD

14.30 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1

16.05 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1

17.35 LA LLAMADA

20.00 EL TÍTERE

21.55 LA MUÑECA DEL MAL

23.50 EL TÍTERE

01.45 LA MUÑECA DEL MAL

A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, ACTUARÁ PABLO MURATORE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

++HOY, A LAS 21.30, EL CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA Y ORQUESTA ENSAMBLE AZUL PRESENTAN “INDIANAS”.

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.

POLIDEPORTIVO GREMIO MUNICIPAL

(CANCHA DE BÁSQUET)

+SÁBADO 28, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA “TODOS POR ANTO”. ACTUARÁN: EL SYMBOL, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA, MOSOJ ÑAUPA, LOS ARAUJO, MISHKY SIMI, CRUZA DANZA, DÚO TURAIKY, CÓNDOR LÓPEZ, DEL ESTERO, ÁLVARO OTTINETI, ALE CARABAJAL, MIGUI CÁCERES, CHINGOLO SUÁREZ, CLAUDIO ACOSTA Y MARTÍN CUSSA.

CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/10 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt) 01:05 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/10- 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/10 -28/10-20:00 (Cast) 22:15 (Subt) 00:55 (Subt)

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

27/10- 17:00 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/11- 19:30 (subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

27/10 -28/10 - 21:40 (subt) 00:25 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 26/10 - 27/10-17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

27/10 -28/10 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/10 16:30 (Cast)

28/10 - 29/10 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

30/10- 01/11 16:30 (Cast)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/11- 18:40 (Cast) 20:30 (Cast)

AMITYVILLE: EL DESPERTAR (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

27/10 - 28/10 22:40 (Subt) 00:35 (Subt)

29/10 AL 01/11 22:40 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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