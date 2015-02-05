CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Octubre 2017
A LAS 23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 2
Por El Liberal
Hoy 22:00 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 2
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MONSTRUOS DE LA PROFUNDIDAD
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
11.30 ANIMALANDIA
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE 14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. ATLÉTICO PARANA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL MATADERO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.09 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD
09.02 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
11.27 UN PAPÁ MUY PODEROSO
13.51 TODOPODEROSO
15.43 ¡OTRA VEZ TÚ!
17.41 SÍ SEÑOR
19.37 RELATOS SALVAJES
22.00 ANNABELLE
23.54 LA DAMA DE NEGRO
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 LA PANTERA ROSA
10.30 LOS CAZAFANTASMAS
12.28 JIMI HENDRIX
14.22 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
16.17 MOMENTO CRÍTICO
18.45 BATMAN ETERNAMENTE
21.00 60 SEGUNDOS
23.08 EL JUEZ
TNT
06.00 UNA NAVIDAD DE LOCOS
08.17 SI YO TUVIERA 30
10.01 HERBIE. A TODA MARCHA
11.55 UNA NAVIDAD DE LOCOS
13.49 MAL EJEMPLO
15.34 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
17.59 ENCANTADA
19.59 17 OTRA VEZ
22.00 EL HOMBRE DE ACERO
00.37 QUIERO MATAR A MI JEFE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
12.00 HOUSE M.D., SEASON 6
13.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
14.05 MAYOR PROBLEMA
16.00 HOUSE M.D., SEASON 6
17.00 HOUSE M.D., SEASON 6
18.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
21.00 NUNCA MÁS
23.15 EL COLECCIONISTA DE HUESOS
01.35 CHICAGO P.D., SEASON 1
02.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ENEMIGO OCULTO
10.50 UNA RECETA PARA EL AMOR
12.40 BLACKWOOD
14.30 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1
16.05 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1
17.35 LA LLAMADA
20.00 EL TÍTERE
21.55 LA MUÑECA DEL MAL
23.50 EL TÍTERE
01.45 LA MUÑECA DEL MAL
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, ACTUARÁ PABLO MURATORE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
++HOY, A LAS 21.30, EL CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA Y ORQUESTA ENSAMBLE AZUL PRESENTAN “INDIANAS”.
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.
POLIDEPORTIVO GREMIO MUNICIPAL
(CANCHA DE BÁSQUET)
+SÁBADO 28, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA “TODOS POR ANTO”. ACTUARÁN: EL SYMBOL, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA, MOSOJ ÑAUPA, LOS ARAUJO, MISHKY SIMI, CRUZA DANZA, DÚO TURAIKY, CÓNDOR LÓPEZ, DEL ESTERO, ÁLVARO OTTINETI, ALE CARABAJAL, MIGUI CÁCERES, CHINGOLO SUÁREZ, CLAUDIO ACOSTA Y MARTÍN CUSSA.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/10 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt) 01:05 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/10- 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/10 -28/10-20:00 (Cast) 22:15 (Subt) 00:55 (Subt)
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
27/10- 17:00 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/11- 19:30 (subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
27/10 -28/10 - 21:40 (subt) 00:25 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 26/10 - 27/10-17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
27/10 -28/10 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/10 16:30 (Cast)
28/10 - 29/10 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
30/10- 01/11 16:30 (Cast)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/11- 18:40 (Cast) 20:30 (Cast)
AMITYVILLE: EL DESPERTAR (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
27/10 - 28/10 22:40 (Subt) 00:35 (Subt)
29/10 AL 01/11 22:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)