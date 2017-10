FÚNEBRES | 27 de Octubre de 2017

Hoy 22:32 - FALLECIMIENTOS





- Ceferina de Jesús Carabajal

- Aníbal Almicar Ramírez

- Juan Marek (Quimilí)

- Rosa Lidia Moreno

- María Ángela González

- Eva del Carmen Sonzogni de Ibáñez

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. "Tus alas ya estaban listas para volar... pero nuestro corazón nunca estuvo listo para verte partir". Coca Díaz y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para toda la flia.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Nancy Silva Neder se une en oración a su familia.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Marisa y Kuky Barrientos, sus hijos Silvia, Diego Barrientos, Silvi Camiletti, sus nietos Matias, Luján y Justina participan el fallecimiento de su querida amiga Marta y elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Carlos Hernández y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Miriam Chavez, Walter Medina Salomón y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. César Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Graciela y ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. María Fernanda Barbesino, Gustavo M. Paz y sus hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Alejandra Barbesino participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Adriana Calvo Vozza participa con profundo dolor su partida al reino de Dios, gran amiga, gran compañera de trabajo, con mucho dolor te despido. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Miguel Ángel López, Clara Correa y familia participan con dolor el fallecimiento de su compañera y amiga.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Los compañeros de trabajo de su hermana Dra. Graciela Aguirre: CPN Aldo Federico Basbús, CPN Andrea Urquiza, CPN Daniel Peralta y demás personal participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo una pronta resignación cristiana a toda la familia.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Abate de Castillo Solá y flia. acompañan en este difícil momento a su hermana Graciela Aguirre y ruegan una oración en su memoria.

AGUIRRE MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su amiga Marta y ruegan oración en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. CPN Raúl Osvaldo Ayuch y demás compañeros de trabajo participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex empleada. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Las compañeras del grupo "Chicas de once" de su hermana Graciela: Mariza, Daniela, Anahí, Cecilia, Gabriela y Patricia participan con dolor la inesperada partida de Marta rogando al Señor Jesús la reciba en su Reino y consuelo a sus hermanas Ceci y Grace y a su querida familia.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Eva Sayah Correa, su madre Azucena, sus hermanos Michel y Federico, acompañan con profundo dolor a su madre Luz y a sus hermanas Graciela y Cecilia rogando que el alma de Marta descanse en paz y envíe consuelo a su familia Que así sea.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. "Descansa en la paz del Señor". Los compañeros de trabajo de su hermana Graciela: José Rafael, Joaquín García, Marisa Llarull, Carlos Morales, Cecilia Juárez, Emilio Bravo, Enrique Anna, Daniel Yocca, Daniela Ledesma, Carlos Salmoiraghi, Patricia Seggiaro, Gabriela Birchner, Anali Cheble, Mirta Garello, Andrea Urquiza, Daniel Peralta y Liliana Cerrizuela acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Dr. Hugo R. Catella, Mirta Neme y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Ana Navarro y sus hijos Josefina y Juan participan con dolor del fallecimiento de Marta y acompañan a Cecilia, Graciela y Gugú en este momento.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas y sus hijos Florencia y Javier participan con dolor su fallecimiento.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Carlos Ricardo Tragant participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Marta y acompaña a sus familiares en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Piqui Pilán y Víctor Barquín acompañan a Graciela y Cecilia en este momento tan doloroso y ruegan una oración en su memoria.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Compañeras de la Promoción 1980, del Colegio de Belén, de su hermana Cecilia participan con dolor el fallecimiento de Marta Luz, rogando resignación para su familia y que la Luz divina no tenga fin.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Sofía Vega Botter y familia hacen llegar a Cecilia, su madre y demás familiares, su más sentido pésame y la pronta resignación a tan dolorosa pérdida. Que brille para Martita la luz eterna que no tiene fin.

AGUIRRE, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. José (h), Viviana, Mabel Herrera, Tito Sarquiz participan su fallecimiento.

CARABAJAL, CEFERINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/17|. Sus hijos Liliana Analía y Daniela, h. pol. David y Cristina, sus nietos Araceli, Rocio, Julián , sobrinos Daniel y Carina y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA PIEDAD, cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Familia Stenberg Bertuzzi, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de este querido vecino y hacen llegar sus condolencias a su esposa Teresita, hijos y nietos.

GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/17|. Madre, aunque mi corazón llore y no comprenda tu partida te seguiré acompañando por el resto de mi vida. Gracias por todo lo que me diste. Su hijo Arturo González participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/17|. Celia Suárez de Tapia y sus hijos Noemi, Susana y Miguel A. Tapia participan con dolor el fallecimiento de la querida Angelita y acompañan a la familia con mucha pena.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Kanky Stenberg y Nelly Bertuzzi, sus hijos y nietos participan el fallecimiento de la querida Adita haciendo presente sus condolencia a su madre Magalí, a su tía Choli, hijos y nietos.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Chabela Sánchez Ruiz y sus hijos Lucas, María del Carmen y sus nietos Agostina, Martiniano y Juan Cruz participan con profundo dolor el fallecimiento de esta gran amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, ROSA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/17|. Sus hijos Daniel, Carlos, Claudia, Eugenia, Guillermo, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo sala 3 P. L. Gallo 330 SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORENO, ROSA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/17|. Su hermano Julio Moreno, tu hna. pol. Eve León y sobrinos Mónica y Sebastián Moreno participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MORENO, ROSA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/17|. Su hermana Elsa Moreno, hno. pol. Amadeo Romero y sobrinos Ernesto, Aleida, Martha y Salvador Romero participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Luis A. Fernández y Ana, suegro de su nieto Sebastián y consuegros de su hijo Efraín y Graciela participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. René Diaz, Yuly Araujo y Guadalupe participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos Efraín, Graciela y familia en estos momentos.

ORTIZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados Recreación y Turismo Tradición participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la integrante de la comisión directiva Sra. Mirta Ortiz de Revainera, a quien extendemos un abrazo en este momento. Rogamos una oración en su memoria.

RAMÍREZ, ANÍBAL ALMICAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su esposa Elba Leguizamón, su hermano Marcos Leguizamón, sus sobrinos Marcelo y Marcos y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAMÍREZ, ANÍBAL ALMICAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su sobrino Marcos Leguizamón,su esposa Elena y sus hijas Denis y Eliana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, ANÍBAL ALMICAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Sus primos Mirta, Carlos, Betty Juarez y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, ANÍBAL ALMICAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su prima Estela Suárez, sus sobrinos Mary y Fredy Páez y sus ahijados Franco y Cristian participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, ANÍBAL ALMICAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su sobrino Marcelo Leguizamón, Magalí Castillo, sus hijos Rulo, Lucas y Mary participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Proclamar la palabra de Dios y dejad que more en abundancia en nosotros !!! En nombre de mi familia agradezco a los amigos, colegas por haber descripto con exactitud quien fuera en vida, mi Hno. Dante Zalazar, lo cual nos deja entrever el inmenso corazon y nobleza de los remitentes. Su hermano Abel Salazar, su esposa Poto, sus hijos Luis, Angel, Susana, José y María Lucila.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su sobrino Angel y Jorge Zalazar, Yesica y Liliana Cruz, acompañan a su hijio Prof. Armando Salazar y a su esposa prof. Rolanda Salomón y demás familiares en la partida de nuestro tío hacia el reino de los cielos.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su colega y amigo Raúl Ángel Valladares participa su fallecimiento con dolor y ruega al Sr. Jesús le dé el descanso eterno que bien ganado se lo tiene.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Ana María Quainelle de Alen Lascano participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su hermana Norma Yolanda y flia. en estos tristes momentos. Ruega una oración en su memoria.





BANEGAS, BERTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/14|. Mamá querida, a pesar de que transcurrieron tres años de tu partida, no me resigno a tu ausencia y cuando no puedo ir a visitarte no me siento bien. Cuánto te extraño y te necesito, creo en la vida eterna y eso me reconforta al saber que algún día nos reencontraremos. Rogamos al Señor, que en su presencia estés descansando en paz. Todos te queremos y extrañamos, en especial en nuestras reuniones familiares. Tu hija Adita y flia invitan a la misa que se realizará hoy viernes 27 a las 20.30 hs en la Catedral Basílica. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

FLORES, EDUARDO RUFINO (Pirulo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/09|. "Hay un lugar donde viven nuestros seres queridos... es nuestro corazón. Ahí estás... como siempre, querido. Al cumplir ocho años de su partida a la casa del Señor. Su esposa y sus hijos harán oficiar una misa en su memoria, hoy a las 20 en la parroquia San José Bº Belgrano.

MANCILLA DE FÁBREGA, LUCILA DEL VALLE (Luci) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Madre querida hoy hace un mes de tu partida, estas descansando en paz y alegría al lado de Dios, junto a tu esposo y tu hija, desde donde nos guías y cuidas nuestras vida. Te amamos y te extrañamos. Tus hijos, hijos/as políticos, tus nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Parroquia San José del Bº Belgrano.

REYNOLDS, IRMA ELIZABETH (MUÑECA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/16|. Sus hijos Juan Ramón Silva, Carlos Martín Silva, su nieta Luz Milagros Silva, su hermano Antonio Ramón Reynolds (Pica) y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.





CORTÉS, MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/92|. A mi querido y siempre recordado padre, hoy a 25 años de su fallecimiento, aún lloro tu ausencia, el vacío inmenso en nuestras vidas, porque octubre es el mes que te fuiste, también mi madre y mi hijo, tu primer nieto que le arrancaron la vida en un instante a tres días de su cumple. Padre tu paso por esta vida, nos dejó bellos ejemplos como padre, abuelo. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande, que incluso una vez que se fueron esa luz permanece. Tus hijos que nunca te olvidan Cristina, Carlos, Carola, Rubén, Luis y Luis y Analí y toda tu flia, piden una oración en tu querida memoria.

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Gustavo querido, amado, adorado hijo, hoy estarías cumpliendo 40 años de edad, estás más presente que nunca en mis pensamientos. Amado hijo Gusti: siempre me decías, madre querida y me abrazabas fuerte, fuerte, vos madre tienes un día alegre, un día triste, uno por el cumple de tu hermano que fue ayer y el otro por el tuyo que esa fecha se fue mi viejo y vos cumplías años y ahora ya no te tengo, ni a mi viejo, ni a vos hijo querido, vida de mi vida, mi hijo, no sabes cuánto duele, cuánto el no tenerte. Te amo, mi Gusti. Tu madre Cristina pide una oración en tu querida memoria.

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. A mi padrino querido: hoy se cumplen 2 años que ya no estás aquí conmigo, 2 años que ya no te tengo, dos años que me dejaste desamparado, dos años en los que mi vida cambió por completo, todo lo que solía ser risas y alegría, ahora solo es tristeza y llanto, ¡Ay, padrino, si tan solo pudiera hacer algo para que bajes, así poder besarte y abrazarte, fuerte, fuerte aunque sea un ratito, te juro que lo haría! Padrino dame las fuerzas para seguir en esta vida sin vos, siempre presente en nuestros corazones. Te amo con toda mi alma. Tus ahijados Máximo Gallardo, Nahuel Gallardo y Gabriela Gallardo y tus ahijados postizos Deborah, Mateo y Tati.





ORTIZ, LUIS ALBERTO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Papi, pensar que hace muchos años sufrimos tanto con la pérdida de nuestros padres que prácticamente se nos fueron juntos, dejándonos tan jovencitos, sentimos que el mundo se nos vino encima ya que quedamos totalmente desprotegidos, pero paso a paso fuimos conociendo los caminos de la vida, tan implacables e indiferentes ante el dolor ajeno. Pasamos tantos momentos lindos y feos que ilusos pensamos que con aquellas pérdidas tan grandes e irreparables ya estaba saldada nuestra etapa de dolores en la vida, pero hoy estremecidos aún, sacudidos por tu inesperada partida, no logramos entender este misterio inaccesible a la razón humana, que es la muerte. La realidad es que no te veremos aquí presente, pero si de vos depende darnos una pronta y cristiana resignación, te pido que lo hagas o pidas ayuda a Dios, a los ángeles, a los espíritus piadosos de nuestros padres, hermanos, familiares y amigos que partieron antes, que te ayuden a hacerlo. Hasta pronto querido hermano, ya descansas en paz. Tus hermanos Libe, Chichí y Misho con sus respectivas familias y tus hijas que hoy lloramos tu partida nos reuniremos hoy a las 8.30 hs en el panteón familiar que junto a un sacerdote recordaremos tu partida.





ÁVILA DE GUTIÉRREZ, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su hija Ester y su hijo político Omar Suárez, sus nietos Paola, Rodrigo, Silvina y Ramiro, nietos políticos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Misericordia.

ÁVILA DE GUTIÉRREZ, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su hija Ñata y su hijo político Luis Acosta, sus nietos José, Pelu, Belén y Vero, nietos políticos Mara, Gisela, Dani y Raúl, sus bisnietos Flor, Gonzi, Abigail, Tizi, Lisandro y Mora participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Misericordia.

ÁVILA DE GUTIÉRREZ, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su nieta Verónica y su nieto político Raúl Orieta, su bisnieta Mora participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Misericordia.

ÁVILA DE GUTIÉRREZ, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Sus sobrinos Walter, Lilian y Hugo Sausalima y sobrinas políticas Monica y Josefina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Misericordia.





MANSILLA, TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Las compañeras del Centro Experimental Nº 4 "Maximio S. Victoria" (turno mañana) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de la Sra. Zulma Montenegro. Se ruega una oración en su memoria.

MAREK, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Señor, dale la paz allí donde no existe pena ni dolor. Su familia participa con el dolor más profundo su fallecimiento. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

MAREK, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Los compañeros de trabajo de la delegada de OSPISE de la ciudad de Quimilí, Beatriz Carabajal participan con dolor el fallecimiento de su esposo. Ruegan oraciones en su memoria.

MAREK, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Consejo directivo de OSPISE participa el fallecimiento de su esposo de la delegada de Quimilí Beatriz Carabajal y la acompañan en su dolor. Eleva oraciones en su memoria.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. Señor dale descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hijos Graciela, Daniel y Alex participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de la Ciudad de Loreto a las 9hs.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su hija Graciela, nietas Eliana, Melina y Gissell, bisnietos, participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de la Ciudad de Loreto a las 9hs.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. Sus hijos Daniel, Graciela, David, h. políticos, nietos, bisnietos y demas familiares , sus restos seran inhumados hoy 9 hs. ayer en el cementerio Cristo Rey- Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. El señor es mi pastor nada me puede faltar. Sus nietos Guillermo Antonio Ruiz, Saúl, Yamila, Gastón, y Daniela, participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de la Ciudad de Loreto a las 9hs.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. Su primo Raúl Miranda y familia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. Que los coros de ángeles te lleven a los brazos del Señor, participan su fallecimiento su hijo político Lito Cruz, sus nietos Euge y Javi, nietos políticos Erick y Celeste y biznietos Iara y Lola y que sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Cristo rey de Loreto.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. Integrantes de la familia Cruz participan de su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Cristo rey de Loreto.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. El personal directivo, docente, maestranza, alumnos de a Escuela N° 1099 P.L.G. participa y acompaña ante la pérdida de la abuela de nuestro colega Guillermo Ruiz, se ruega una oración en su memoria.

MIRANDA VDA. DE RUIZ, DORILA TEODOLINDA (q.e.p.d.). Falleció el 26/10/17|. El Señor la recibe en sus brazos. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mama Licha y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ORTIZ, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Griselda Díaz; sus hijos Negro, Pini, Mili, Enzo y Caro y demás familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Raúl Miranda y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SONZOGNI DE IBÁÑEZ, EVA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/17|. Sus hijos Dominga, Leonor, Graciela, Nora y Esteban, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (S.V) Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.