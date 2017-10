Evangelio según San Lucas 12,54-59.

Hoy 23:11 -

Jesús dijo a la multitud:

“Cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede.

Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede.

¡Hipócritas! Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo; ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente?

¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo?

Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel.

Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.’

Comentario

Todo juicio tiene mucho de discernimiento o al menos debería tenerlo. Y el discernimiento se entreteje, al menos, con tres actitudes básicas: ver, interpretar y decidir. El evangelio de hoy nos lo recuerda:

Es importante ver y saber lo que vemos. Porque no todo lo visible llegamos a verlo, porque hay muchas maneras de mirar para ver.

Es importante interpretar lo que vemos. Porque casi nada es evidente e inequívoco en la vida, porque el dato puro no mueve la historia ni los sueños ni las decisiones. Somos lo que interpretamos y eso nos mueve hacia un lado o hacia otro.

Es importante decidir. Porque de nada sirve ver e interpretar si no hay arrojo para llevarlo a la práctica. Cuántos proyectos habrán quedado en nada porque al final no nos hemos atrevido a dar un paso, tomar una decisión, decir sí o no en lugar de dejarnos llevar por la vida.

Si entendemos así nuestra capacidad de juzgar, se entiende mejor que Jesús nos invite a juzgar por nosotros mismos, a no necesitar de tribunales, mediadores ni pleitos externos porque somos capaces de resolver nuestras propias contiendas.

Pero no olvidemos los tres pasos: ver-interpretar-decidir. ¿Has intentado alguna vez confrontar o consensuar algo con alguien que no discierne? ¿O con quien no llega a tomar ninguna decisión? Es una pesadilla. Imposible.